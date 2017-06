Detento causa confusão em bar, atira em cliente e sofre acidente durante fuga

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Um detento, 40 anos, que cumpria regime semiaberto, foi preso na noite do último domingo (18.06) após causar uma confusão em um bar no Bairro Jardim Europa, em Cuiabá. Ele deu vários tiros no estabelecimento e acabou acertando um dos clientes.

O caso aconteceu por volta das 23h30, quando o acusado chegou atirando em quem estava dentro do local.

A PM foi acionada e quando chegou no bar, ouviu os disparos e várias pessoas saindo correndo. Em seguida, avistaram o detento ainda com a arma na mão, em cima de uma moto cinza, em frente ao local.

Os PMs ordenaram que o mesmo abaixasse a arma e se deitasse no chão, porém o homem se recusou, e atirou contra os policiais duas vezes.

De primeira, a polícia resolveu não revidar porque ainda havia uma grande quantidade de pessoas no local. Com isso, o homem tentou fugir, mas bateu na traseira de um veículo logo em seguida, caindo no chão.

Novamente foi pedido que ele se entregasse, porém, tentou reagir e os policiais acabaram revidando com tiro. O detendo foi atingido nas costas, soltando a arma imediatamente.

O Samu esteve no local e constatou que o detento foi atingido apenas de raspão.

Ele foi levado para o Pronto-Socorro de Cuiabá e, após receber atendimento, foi preso e encaminhado para o Cisc Planalto.

Já a vítima baleada no bar, foi atingida com um tiro na mão direita e segue internada no Pronto-Socorro.

A arma que estava com o detento foi apreendida. Os policiais verificaram que ela pertence a um policial militar. Com MidiaNews