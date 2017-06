COLOCAÇÃO DE STENT

DA REDAÇÃO

O ex-senador da República e atual secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Campos (DEM), passou por uma cirurgia no coração na semana passada, após uma consulta de rotina no Hospital do Coração, em São Paulo.

Jayme Campos passou por um cateterismo e agora usa um stent.

Por causa da cirurgia, o ex-senador está afastado das atividades da prefeitura.