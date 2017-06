Moradores destacam importância do projeto cata-cacareco

A ação contou com o aparato de 300 servidores, além de 28 caminhões e oito máquinas retroescavadeira, divididos para a limpeza e auxílio na retirada dos bolsões de lixo.

“Este evento tem o objetivo de passar um pente fino nos bairros que foram contemplados, geralmente pegamos os bairros com maior incidência de viroses e outras doenças relacionadas. Essa ação, além de tudo, é um processo de educação ambiental, pois estamos dando orientações à população de como descartar seu lixo corretamente, principalmente aqui no bairro Praeirinho, localizado as margens do rio”, pontou o Secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

Os moradores participaram da ação, despejando lixos como geladeiras, sofás velhos, barra de ferros entre outros, na porta de suas residências facilitando assim o trabalho para os servidores.

“Esse projeto Cata-cacareco está sendo muito útil para mim, pois estava com muitos entulhos e coisas velhas do meu bar no quintal, acumulando caramujos e escorpiões há um certo tempo. Tudo isso, porque estava sem condição de pagar para retirar, mas com o projeto pude descartar tudo corretamente deixando meu quintal limpo”, disse Adão José de Oliveira, morador do praeirinho há 33 anos.

Para o morador e presidente do bairro há 21 anos, Aécio do Nascimento, conhecido como “Japão”, a ação muito mais que limpeza tende a valorizar os imóveis e dar visibilidade ao bairro.

“Este projeto é sensacional, pois renova a autoestima da comunidade com a limpeza, e ainda ajuda prevenindo doenças virais. Ter um bairro limpo, bem iluminado é dar qualidade de vida para as pessoas também. Quero parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário José Roberto Stopa pela iniciativa em prestigiar e valorizar as comunidades”, disse.

Segundo o diretor de limpeza pública, Rinaldo Antônio Nunes dos Anjos, cerca de 300 toneladas de lixo e entulhos foram retiradas do bairro até o final do dia.

“ Percebemos que os moradores do bairro estavam com muitas coisas acumuladas nos quintais, pois a maioria das casas tinha algo na porta para ser despejado”, concluiu.