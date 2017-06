Polícia Militar de Mato Grosso abre inquérito para apurar troca de tiros entre militares

MORTE DE SOLDADO

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar confirma a morte do soldado Kenedy Campos da Costa, 25 anos, na noite deste sábado(17.06), na mesma ocorrência em que ficou ferido o sargento PM Jorge Roberto e Silva, 42, em Cuiabá, ambos atingidos por disparos de arma de fogo.

Esse fato se deu no bairro Tijucal, região do Coxipó, durante deslocamento para checar a informação sobre a suposta presença de um veículo roubado na cidade de Barão de Melgaço.

A PM esclarece ainda que as circunstâncias desse lamentável episódio serão apuradas por meio de Inquérito Policial Militar(IPM) cuja instauração está sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da PMMT.