Prefeitura incentiva visitação pública em exposição de carros antigos

ORLA DO PORTO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá juntamente com as associações de Clube de Carros Antigos e Esportes Motor realizaram a 2ª edição da exposição Maverick day e amigos do V8.

Cerca de 2 mil pessoas circularam pela Orla do Porto na tarde do último sábado (17.06).

A exposição visa celebrar o aniversário de 44 anos de fabricação do maverick no país. Mais de 80 carros antigos foram expostos para a apreciação do público, além do Mavericks, haviam dodges, opalas, fuscas, gol, entre outros.

Niuan Ribeiro, vice-prefeito de Cuiabá, prestigiou o evento e assegurou que haverá outras exposições de carros durante o ano, assim como outros eventos relacionados à cultura, como artesanato, shows, e ainda a inauguração do aquário municipal que contribuirá ainda mais com a valorização deste espaço.

“Primeiramente estamos festejando a fabricação do maverick que é uma paixão nacional. Temos aqui mais de 80 carros expostos, com 20 modelos de mavericks. A Prefeitura de Cuiabá quer que a Orla do Porto tenha sempre eventos culturais com objetivo de fomentar a cultura de todos os segmentos. Queremos que a população cuiabana venha aproveitar esse espaço aqui da Orla, que é um local bonito, limpo, organizado e seguro para trazer a família e assim contemplar as atividades que estaremos propondo como opção de lazer. Acreditamos que esse espaço seja um grande instrumento de turismo de Cuiabá, um verdadeiro diamante bruto a ser lapidado por todos nós, por isso temos que divulgar e contemplá-lo”, pontuou.

Para Robson Garcia, colecionador e presidente da Associação Esportes Motor, a iniciativa é muita bem vista para os amantes dos carros, já que os mesmos não tinham um local apropriado para a atração.

“É de extrema importância a parceria que estamos fazendo com a prefeitura, estamos diante de um local histórico retratando também a histórica dos carros de época, este local tem tudo a ver, além de proporcionar uma grande festa que agrega os apaixonados por carros seja colecionadores ou apenas apreciadores”, ponderou Garcia.

Atrair o público não foi uma tarefa difícil, já que o evento contou ainda com a apresentação de banda de rock e dj’s tocando sucessos dos mais variados estilos.

“Espero que cada vez mais utilizem este espaço, seja para mostrar trabalhos, exposições ou qualquer outra atividade que fomente a cultura, isso é importante porque remete as pessoas a seriedade que os gestores têm em propiciar lazer para as pessoas”, disse o empresário Kaled Omais.