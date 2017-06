CRISE NA SAÚDE

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) almoça com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e os 25 vereadores da Capital, na próxima quinta-feira (26). A pauta do encontro deve ser a destinação dos R$ 80 milhões que seriam para o pronto-socorro de Cuiabá para saldar dívidas com os hospitais regionais. O presidente do PSDB de MT, deputado federal Nilson Leitão (PSDB), deve estar presente.