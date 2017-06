NESTA TERÇA-FEIRA

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso irá destruir armamentos oriundos de processos criminais na manhã desta terça-feira (20 de junho), às 8h30, no 44º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Cuiabá.

Serão destruídas 218 armas e 465 munições de processos tramitados nas Comarcas de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.

As armas apreendidas são encaminhadas para destruição depois de passarem por perícia e cadastramento nas respectivas comarcas.

Assim que recebe o arsenal, o Exército providencia o corte, solda, fogo ou outro procedimento que inutilize as armas e munições.

O transporte das armas vai ser realizado pela Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em atendimento à Resolução nº 134/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o depósito judicial e a destinação de armas de fogo e munições.

A ação compactua com as diretrizes do Poder Judiciário em dar a destinação correta às armas de fogo apreendidas em processos judiciais.

Com isso, busca-se garantir maior segurança aos servidores e jurisdicionados em todas as unidades do Poder Judiciário de Mato Grosso.