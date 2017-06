Adolescentes de Cuiabá recebem qualificação em rotinas de almoxarifado

EDUCAÇÃO

Onze adolescentes do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá foram qualificados em atividades de almoxarife.

O curso teve duração de dois meses, com uma carga horária de 100 horas, e a entrega dos certificados foi realizada na última semana, no Complexo Pomeri, na capital.

A atividade faz parte das ações de educação desenvolvidas pelo Sistema Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Os adolescentes aprenderam noções e técnicas de almoxarifado, comunicação humana dentro da empresa, relacionamento interpessoal, organização, controle e rotinas de almoxarifado.

O curso foi viabilizado por meio da Gerência de Formação e Qualificação do Sistema Socioeducativo com o Instituto Ágora.

“Nós tivemos nossos obstáculos, desafios, mas procuramos vencê-los. E esse é um momento importante, é uma conquista. E muito importante para nós ver esse empenho de todas as pessoas para concluir esse curso”, destacou Marta Regina Maricato, psicóloga do Centro Socioeducativo.

O professor do curso, Jaime Lima dos Santos, afirma que as dificuldades iniciais foram logo superadas. “O curso foi muito bom, no início tivemos um pouco de dificuldade pois os adolescentes não estava entendendo muito. Mas depois acabou dando tudo certo”.

“Eu gostei muito de fazer esse curso, pois assim posso levar esse conhecimento para a vida toda. Com esse curso eu já posso ter uma qualificação para um emprego”, afirmou C.E.P.S., 17 anos.

O superintendente do Sistema Socioeducativo, Edson Pereira Cruz, salienta que a secretaria está buscando parcerias para a realização de outras capacitações e qualificações dos adolescentes internos em cumprimento de media socioeducativa.

Neste semestre, outro grupo de adolescentes da internação em Cuiabá concluiu o curso de embutidos e defumados.

A qualificação foi realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso.