Construção de pontes na Transpantaneira melhora acesso ao Pantanal

VENHAM, TURISTAS!

DA REDAÇÃO

A estrada parque Transpantaneira (MT-060) tem recebido importantes obras que já estão facilitando o acesso dos turistas a um dos mais belos cenários naturais do mundo, o Pantanal mato-grossense.

A Sinfra construiu 31 pontes mistas (concreto e aço) em substituição as antigas de madeira em pouco mais de dois anos da atual administração do Governo de MT. Os serviços estão na reta final de construção dos acessos (encabeçamentos) às pontes e devem ser finalizadas até o final deste ano.

Localizadas entre o início da Transpantaneira e o Pixaim, as pontes vão contribuir para melhoria da qualidade de vida dos pantaneiros, e das pessoas que visitam o Pantanal e se hospedam em hotéis e pousadas da região.

No total, serão investidos R$ 12,6 milhões em recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Prodeustur), cujos projetos são elaborados e geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Mais obras

A rodovialiga Poconé até a localidade de Porto Jofre, no coração do Pantanal mato-grossense, uma das regiões turísticas mais importantes e conhecidas do Estado. Ela está com 147 quilômetros de extensão.

Recentemente foi liberado um montante de recurso de R$ 12,3 milhões para construção de mais quatro grandes pontes após o Pixaim.

As obras também serão executadas pela Sinfra, por meio do programa Pró-Concreto, que obteve recursos do governo federal para construção de uma centena de pontes em todo o Estado de Mato Grosso.

Com esses recursos, novas obras devem ser iniciadas.

A Transpantaneira encontra-se em boas condições de trafegabilidade a rodovia. Isso porque, tem sido feita regularmente a manutenção da estrada parque por meio de uma parceria celebrada entre a Sinfra e a Associação de Defesa do Pantanal.

Na região Pantaneira, o Governo do Estado também fez a restauração de 76 quilômetros da MT-060, entre a BR -070 e a cidade, e também a reurbanização da avenida Aníbal de Toledo, que faz a ligação da cidade à entrada para o Pantanal.