Fazendeiro que atropelou e matou duas crianças é condenado a pagar R$ 1,1 milhão

A Justiça de Poconé condenou o fazendeiro que atropelou e matou duas crianças ao pagamento de cerca de R$ 1,1 milhão de indenização.

O acidente ocorreu na Avenida Joaquim Murtinho, região da Cohab Nova, em novembro de 2007.

O motorista C. F. de S., que dirigia a caminhonete também deverá pagar uma pensão mensal de 2/3 do valor do salário mínimo referente a cada criança que morreu no acidente.

A indenização por dano moral também obriga o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatício.

Para a acusação, C. S. assumiu o risco de atropelar as duas crianças no dia 18/11/2007.

As crianças morreram ainda no local, na época a menina tinha 20 anos e o menino 14 anos.

De acordo com o Ministério Público (MP), o fazendeiro dirigia em alta velocidade a caminhonete Hilux, perdeu o controle do veículo e atingiu a motocicleta que trafegava pela avenida, arrastando-os por aproximadamente 107 metros, parando somente ao chocar com um poste de iluminação pública.

Segundo o MP, laudos periciais confirmaram que o veículo conduzido pelo fazendeiro trafegava a 134,68Km/h em via urbana, vindo a colidir a sua dianteira com a parte traseira da motocicleta conduzida pelos requerentes, arrastando-a por “107,4m deixando pelo caminho marcas intermitentes de ranhuras, fragmentos veiculares de ambos os veículos e as vítimas

O fazendeiro na época assumiu que deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas, sustentando que se encontrava ferido, saindo em busca de atendimento.

Só que após depoimentos colhidos e documentos acostados ao processo, ficou comprovado que o fazendeiro saiu correndo do local do acidente a pé, correndo e sem ferimentos visíveis, deixando as vítimas ao chão. Com informações do Poconet Notícias