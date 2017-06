Maior programa de qualidade de vida da história será lançado hoje

BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

DA REDAÇÃO

A Seduc lança nesta terça-feira (20.03), às 13 horas, o maior programa de qualidade de vida já pensado em benefício dos servidores.

Em parceria com instituições públicas e privadas, o programa prevê a oferta de academias, aulas laborais, oficinas, carteirinha funcional e um clube de empresas amigas da educação, que prevê descontos no comércio para os educadores de todo do Estado.

O lançamento será feito no Auditório da Seduc, em Cuiabá, e contará com a presença do secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon.

De acordo com o secretário-adjunto de Políticas de Pessoal da Educação, Édiulen Jesus de Arruda Leite, nesta terça também será realizado o “Dia D” para a qualidade de vida dos servidores da Capital, com uma série de ações e serviços.

“Nesse dia, os servidores poderão participar de oficinas, palestras, qualificações, tirar dúvidas sobre recursos humanos, além de receber outros atendimentos”.

Segundo Édiulen, o Dia D não será uma exclusividade para os servidores da Capital, pois o programa prevê a realização do Dia D itinerante por todos os polos do Estado.

“Ao longo do ano, nós iremos realizar os dias ‘D’, com as mesmas ações, no interior. Também iremos aproveitar a ação para visitar os polos, conversar e realizar qualificações dos servidores, de modo a levar qualidade de vida a todos os nossos 40 mil servidores”, disse.

O programa conta com uma série de ações; entre elas, o acompanhamento médico e psicológico.

“Historicamente, e por conta do grande número de servidores, a Seduc tem muitos trabalhadores afastados por problemas médicos. Com este programa, pretendemos realizar visitas, juntamente com psicólogos e assistentes sociais, para acompanhar e dar a devida assistência aos nossos profissionais”, afirmou.

Para os servidores da sede, a Secretaria irá instalar a academia do servidor, em um local que também será utilizado para a prática de ioga, aulas funcionais, entre outras atividades, como aulas de artes e música.

A academia deverá ser instalada nos próximos 60 dias.

Amigos da Educação

Outra novidade para os trabalhadores será o chamado Amigos da Educação.

A Secretaria está firmando uma série de parcerias com empresários da Capital e do interior para que os educadores possam receber descontos no comércio.

“Estamos retomando o projeto das carteiras funcionais, para que todos os educadores da rede tenham direito a meia entrada a shows, cinemas, teatros e atividades culturais. Também estamos criando a identidade funcional, para que os trabalhadores também tenham acesso ao clube. E o melhor é que tudo isto não irá onerar os cofres públicos, pois a maior parte do programa é resultado de parcerias”, diz Édiulen.

PRÓ-ESCOLAS

O programa de qualidade de vida também faz parte do Pró-Escolas, lançado em março deste ano, que prevê investimentos e ações nas mais diversas áreas da educação em Mato Grosso.

“Este será o maior programa de qualidade de vida da história da Seduc e faz parte do maior programa de investimentos da história da Secretaria. Sabemos da importância que todos os 40 mil profissionais têm para o desenvolvimento da Educação, pois a transformação que o Estado precisa passa, primordialmente, por eles, daí o nosso empenho neste programa”, concluiu.