Mato Grosso recebe 20 novos profissionais do Programa Mais Médicos

MAIS MÉDICOS

DA REDAÇÃO

O Estado de Mato Grosso passa a contar com 20 novos médicos do programa Mais Médicos do Governo Federal, a partir do dia 20 de junho.

Eles compõem a equipe de cooperação internacional Brasil-Cuba e vão substituir àqueles que já permaneceram por três anos no Brasil, conforme o acordo entre esses dois países.

Nesta quarta-feira (21.06), a partir das 08h no Hotel Fazendo Mato Grosso, os 20 novos médicos receberão da Secretaria de Estado de Saúde (SES) capacitações e serão cadastrados na plataforma do Telessaúde.

Após receberem os treinamentos, os profissionais seguirão para os seus municípios de destino, de acordo com a seguinte distribuição:

Durante a capacitação, os médicos cubanos terão a oportunidade de conhecer um pouco mais de Mato Grosso, bem como a política pública de saúde, o SUS, e a importância do trabalho na atenção primária em saúde do Estado.

Também serão discutidos os principais agravos da vigilância em saúde, com ênfase nas características dos municípios nos quais esses médicos desenvolverão suas atividades, integrados às equipes de atenção primária.

Os médicos conhecerão a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), seu papel junto ao programa e sua importância como instituição formadora.

Compete à UFMT ofertar as atividades de tutoria e supervisão médica, bem como cursos de pós-graduação.

A secretaria de Saúde estadual fará os esclarecimentos quanto às competências dos médicos e dos gestores municipais, que estão previstas no Programa Mais Médicos.

Os novos profissionais terão ainda a oportunidade de conhecer o sistema de informação utilizado na atenção básica (e-SUS AB), a funcionalidade do prontuário eletrônico do cidadão, sua implantação em Mato Grosso e nos municípios em que atuarão.

De acordo com a coordenadora de Atenção Primária da Secretaria de Estado de Saúde, Regina Paula de Oliveira Amorim Costa, essas informações são importantes e serão exaustivamente trabalhadas para que os médicos cubanos possam desenvolver as ações assistenciais de saúde, de acordo com a realidade brasileira.

Mais Médicos em MT

Mato Grosso tem 228 profissionais do programa alocados em 102 municípios e em cinco distritos sanitários indígenas.

O município com maior número de médicos do programa é Tangará da Serra, com 22 profissionais.

Com a adesão ao Mais Médicos, o município conseguiu implantar novas equipes de saúde, ampliando a cobertura da estratégia saúde da família de 31,67% para 100%.

Experiência exitosa também ocorreu no município de Cáceres.

Graças ao programa, foi possível incluir 12 profissionais nestas equipes.

Com a iniciativa, diminuiu a rotatividade de médicos inclusive nos municípios mais distantes da capital e com menores taxas populacionais.

Outros pontos importantes que enaltecem o programa são o notório fortalecimento das ações de ensino em serviço e a possibilidade de fixar profissionais por um maior período em localidades mais distantes da Capital, com menores condições de infraestrutura e dificuldades de acesso aos serviços de saúde.

“Essas ações possibilitam a ampliação da oferta de serviços de saúde à população mato-grossense, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui moram, especialmente nos municípios mais distantes”, destacou a coordenadora de Atenção Primária da SES/MT.

O acompanhamento do Programa

De acordo com a portaria interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013, os estados devem atuar em cooperação com os entes federativos, instituições de educação superior e organismos internacionais, no âmbito de sua competência, para a execução do projeto.

Cada Estado deve compor a comissão estadual do projeto, responsável pelas ações de coordenação, orientação e execução das atividades necessárias à sua execução.

Mato Grosso instituiu a comissão de coordenação estadual do Programa Mais Médicos, que tem em sua composição representantes da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde que atuam no território de Mato Grosso, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, da UFMT e ainda, integrantes dos distritos sanitários indígenas.

Também integra esta comissão a Organização Pan-Americana da Saúde, por meio de seu escritório que atua em Mato Grosso, sendo a responsável pelo acompanhamento dos médicos da cooperação internacional Brasil-Cuba.

Todas estas representações garantem o acompanhamento muito próximo das atividades dos médicos, inclusive realizando supervisões médicas durante a fase de execução do programa, com o intuito de garantir a qualidade dos serviços de saúde para os usuários do SUS, bem como adequadas condições de trabalho aos profissionais médicos.

O Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos está amparado na Lei Federal n.º 12.87, sancionada em 22 de outubro de 2013, e contempla três eixos estruturantes: o primeiro refere-se à ampliação e melhoria da infraestrutura das unidades básicas; o segundo trata do provimento emergencial de médicos em locais de difícil acesso e nas periferias das grandes cidades através de adesão dos municípios a editais lançados pelo Ministério da Saúde e também adesão de médicos.

O último eixo contempla as ações que visam à reorientação da formação para o SUS, com mudanças na formação médica. Para isso, há investimentos para a ampliação da oferta de vagas de graduação e de residência médica.