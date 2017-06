Politec identifica homem encontrado carbonizado em Cáceres

NESTA SEGUNDA-FEIRA (20.06)

A Perícia confirmou, nesta segunda-feira (19.06), a identificação de um homem que foi encontrar parcialmente carbonizado em um assentamento na cidade de Cáceres.

Pelo estado do corpo a identificação só foi possível através da impressão digital do polegar esquerdo, revelada por meio de tratamento de reidratação da epiderme.

A Politec esta esperando o procedimento legal para liberação do corpo á família.

Ao serem reveladas, as impressões foram fotografadas e comparadas ao prontuário de Identificação Civil arquivado pela Politec, confirmando-se, então, tratar-se de F.M.S., de 44 anos.

O exame de necropsia foi concluído e apontou como causa mortis, Traumatismo Crânio Encefálico.

Também foram localizadas lesões causadas por arma branca.

A perícia de local foi realizada em diferentes locais que podem apontar para a dinâmica do crime.

Entre eles, uma estrada vicinal, próxima a um assentamento “facão”, onde o corpo foi localizado, uma residência de um amigo onde a vítima foi morta, e a perícia de identificação veicular na caminhonete, que foi abandonada em uma estrada de chão próximo ao aeroporto da cidade.

Conforme a perícia, ainda foram coletados vestígios de sangue no banco traseiro e também no assoalho do automóvel, que serão encaminhados para confronto de DNA.

O laudo pericial deverá será concluído no prazo de dez dias.

Os trabalhos foram realizados papiloscopistas, peritos criminais, médico legista e técnico em necropsia da Coordenadoria Regional da Politec de Cáceres.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.