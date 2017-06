TCE/MT diz ser natural investigação do Gaeco

MATO GROSSO MAIS

O Tribunal de Contas do Estado emitiu nota pública, na manhã desta terça-feira (20), aonde diz que a Operação Convescote, deflagrada pelo pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Gaeco – não tem relação com a gestão conduzida na Corte, mas, sim, da apuração de um “convênio celebrado entre a Faespe e outro ente público”, diz trecho da nota.

O TCE diz que não fará “prejulgamento em relação ao envolvimento de servidores na investigação em curso, porquanto entende como natural e próprio da democracia a apuração de denúncias por parte dos órgãos de controle e da esfera judicial”.

Diz ainda trecho da nota, que a “instituição Tribunal de Contas está acima de qualquer eventual desvio de conduta praticado por seus membros ou seus servidores, devendo, cada um, responder por seus atos”.

OPERAÇÃO CONVESCOTE

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), composto por membros do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar está neste momento dando cumprimento a 11 mandados de prisão preventiva em Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, todos expedidos pela Vara Especializada do Crime Organizado da Capital.

Na mesma oportunidade estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 04 mandados de condução coercitiva.

Além dos Policiais Civis e Militares, Promotores de Justiça e Delegados de Polícia do GAECO, estão participando do cumprimento dos mandados judiciais policiais do Batalhão de Operações Policiais (BOPE), Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (ROTAM), Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), Força Tática de Cáceres e Várzea Grande, totalizando mais de 100 agentes envolvidos na deflagração da operação.

A operação visa desarticular uma organização criminosa engendrada para saquear os cofres públicos, notadamente recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESP).

Além do crime de constituição de organização criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.

Entre os alvos dos mandados de prisão estão servidores do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, funcionários da Faesp e empresários. Com Assessoria