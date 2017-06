Governador fala sobre história mato-grossense a alunos de Tangará

EM TANGARÁ DA SERRA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques recebeu em seu gabinete, na tarde de terça-feira (20.06), a visita de alunos e professores da Escola Estadual Jada Torres, de Tangará da Serra (240 km de Cuiabá).

No encontro, o governador falou sobre a história e a política de Mato Grosso, bem como dos desafios e dos avanços de sua gestão.

Na sede do Poder Executivo, os alunos tiveram uma breve aula sobre os principais pontos da história de Mato Grosso, bem como sobre a função dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Em seguida, participaram de uma dinâmica do “Projeto Transformadores”, que incentiva os jovens a criarem alternativas para o desenvolvimento e crescimento de suas comunidades.

Pela primeira vez em Cuiabá, Ane Kauane, de 11 anos, contou que estava adorando o passeio e que ficou encantada com as obras de arte expostas dentro do palácio.

“Gostei de tudo até agora. Especialmente das obras de arte, elas retratam bastante a diversidade dos povos dentro do Estado, que acabam se tornando um diferencial e importante para construir a nossa identidade”, disse.

No gabinete, Ludimilla Santos Sanabria, do 6º Ano, sentou próxima ao governador e fez alguns questionamentos sobre a história de Mato Grosso e sobre a função do Governo.

“Queria saber por que todo Estado precisa ter uma capital”, foi um dos questionamentos. Taques explicou que é na capital que estão concentrados todos os organismos que gerem a administração do Estado e que isso “facilita as ações de trabalho”, inclusive para os demais municípios.

A visita terminou com um tour pelo gabinete do governador, que se despediu dos estudantes e retomou sua agenda do dia.

Emoções

A visita a Cuiabá faz parte do Projeto Despertando Emoções, que vem sendo desenvolvido dentro da escola desde o início do ano letivo.

Alunos do 6º ao 9º Ano, acompanhados de oito educadores, chegaram cedo na cidade e foram direto para a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), onde visitaram o zoológico.

“O objetivo do nosso projeto é despertar a emoção dos nossos alunos para os assuntos voltados à educação. Fazer com que eles se sintam incluídos e parte da história de Mato Grosso, que está sendo construída”, disse o diretor da escola, Magno Alves dos Santos.

Os alunos visitaram ainda a Escola Estadual Gov. José Fragelli, a Arena da Educação, e só depois retornaram a Tangará da Serra.