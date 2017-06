Governador retoma agenda em MT após mal estar e suspeita de pneumonia

AGENDA DA SEMANA

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), retomou a agenda de compromissos depois de passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um mal-estar no fim de semana. Segundo a assessoria do governo, Taques já voltou ao Palácio Paiaguás no período da tarde dessa terça-feira (20).

O governador foi submetido a uma série de exames depois que os médicos suspeitaram de pneumonia e cancelou os compromissos da segunda-feira (19). O governo não divulgou o resultado dos exames.

Ainda na terça-feira, Taques recebeu alunos e professores da Escola Estadual Jada Torres, de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, e assinou decretos.

De acordo com o governo, a agenda de quinta-feira (22) e sexta-feira (21) está mantida.

Na quinta-feira Taques deve se reunir com o secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto.

Já no horário do almoço, o governador deve almoçar com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), e com os 25 vereadores da Câmara Municipal. Já na sexta-feira, Taques viaja para Belém, no Pará, onde participa da 16º Reunião do Conselho deliberativo da Sudam.