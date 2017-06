Programa leva qualidade de vida a 40 mil servidores da Seduc

PRÓ-ESCOLAS

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) lançou nesta terça-feira (20.06) um programa para gerar mais qualidade de vida para os cerca de 40 mil servidores da educação em Mato Grosso.

Com o apoio de instituições públicas e privadas, o programa ofertará academias, aulas laborais, oficinas, carteirinha funcional e um clube de empresas amigas da educação, que prevê descontos no comércio para os educadores de todo do Estado.

O lançamento do programa foi realizado durante o “dia D” da qualidade de vida para os servidores da Capital.

O evento contou com uma série de ações para os trabalhadores, como consultas, massagens, além de orientações sobre carreira e direitos trabalhistas.

Para o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, o lançamento do programa representa uma grande conquista para os mais de 40 mil servidores da educação estadual.

Conforme o secretário, ao longo de um pouco mais de um ano à frente da Seduc, ele pode conviver e ver a realidade dos profissionais da educação e isso fez com que o programa tenha um significado ainda mais especial.

De acordo com o secretário, o bem-estar dos servidores é peça fundamental na grande missão da Seduc, que é levar uma educação de qualidade a crianças, jovens e adolescentes mato-grossenses, literalmente salvando vidas em todos os cantos do estado.

“A cada dia eu conheço mais a rede de servidores e de profissionais de educação e me apaixono por todos vocês; o que estamos iniciando aqui só um pouquinho do que vocês merecem. Com vocês nós construiremos uma educação de qualidade, um mundo melhor e salvaremos vidas dessas crianças que tanto precisam da gente. Com vocês, nós iremos além, nós teremos alimentação escolar de qualidade, com vocês nós teremos escolas integrais, com vocês nós faremos coisas muito simples, mas que farão grande diferença lá na ponta, mostrando que nós podemos trabalhar com economia e eficiência”, afirmou o secretário, aos servidores da sede da Seduc.

O evento contou com uma apresentação do coral de servidores da Seduc, uma apresentação sobre a saúde vocal e uma mini-aula de dança para os servidores.

No pátio da Seduc foram montados estandes para diversos atendimentos, como medição de glicose, pressão arterial, testes de biopedância, massagem, oficina para maquiagens além da possibilidade de servidores aderirem a alguns serviços do recém lançado Amigos da Educação.

“Os nossos servidores são prioridade número um; somente conseguiremos criar uma educação de qualidade se eles tiverem um ambiente de trabalho onde valha a pena trabalhar e se desenvolver”, afirmou o secretário adjunto de Políticas de Pessoal da Educação, Édiulen Jesus de Arruda Leite.

Édiulen explicou que a Seduc irá realizar o Dia D pela qualidade de vida em todos os todos os polos do Estado, já a partir dos próximos dias.

Ele afirmou que a Secretaria destinou um veículo exclusivo para que o setor possa realizar o acompanhamento dos servidores.

“A qualidade de vida passa também pelos trabalhadores que se encontram afastados por problemas médicos; por isto, nós iremos visitar todos estes servidores para acompanhar e ajudar na recuperação destes profissionais. A equipe contará com psicólogos e assistentes sociais para dar a devida assistência a estes trabalhadores”, afirmou.

Nos próximos 60 dias, os trabalhadores da Seduc de Cuiabá terão acesso a uma academia, o processo de aquisição dos equipamentos já está em curso.

A unidade central também receberá uma academia e diversas aulas de ioga, de técnica vocal e funcionais, entre outras atividades físicas.

O auditório também será utilizado como espaço de convivência, para os horários de intervalo e de almoço dos trabalhadores. “Nós estamos disponibilizando uma conexão wi-fi exclusiva, para que o local fique mais aconchegante e agradável aos nossos amigos servidores”, disse.

Amigos da Educação

A Seduc também criou o “Amigos da Educação”, uma rede de serviços com uma série de parcerias com empresários da Capital e do interior para que os educadores possam receber descontos no comércio e em serviços.

Por meio das carteiras funcionais e crachás, outro projeto retomado pela administração permitirá aos educadores terem direito a meia-entrada a shows, cinemas, teatros e atividades culturais, além de acesso ao clube de serviços, com a rede de descontos.

“Essa iniciativa já é realizada em diversos estados e para as empresas aderirem é muito simples; elas apenas irão precisar entrar no site e realizar a adesão à rede, que será vantajosa para todos os lados”, disse Édiulen.

A servidora Alenir Murado, que há nove anos trabalha na secretaria, elogiou a iniciativa. “É simplesmente maravilhoso, dias como este fazem com que reafirmemos a nossa vontade de trabalhar”, afirmou a trabalhadora, que rapidamente entrou na fila para massagens.

Após medir sua glicose, Priscila Marinho, há dois anos na Seduc, contou que ficou impressionada com os atendimentos e disse que o programa vem em boa hora.

“Muitas vezes não conseguimos ter acesso a esses atendimentos. É muito bom saber que estão cuidando de nós. Já tinha visto projetos semelhantes nas Caravanas, agora é legal saber que coisas assim também estão sendo feitas no nosso ambiente de trabalho”, afirmou.

Pró-Escolas

O programa de qualidade de vida também faz parte do Pró-Escolas, lançado em março deste ano e que prevê investimentos e ações nas mais diversas áreas da educação em Mato Grosso.

“Este será o maior programa de qualidade de vida da história da Seduc e faz parte do maior programa de investimentos da história da Secretaria. Sabemos da importância que todos os 40 mil profissionais têm para o desenvolvimento da Educação, pois a transformação que o Estado precisa passa, primordialmente, por eles, daí o nosso empenho neste programa”, concluiu o secretário-adjunto.