Unemat lança aplicativo que indica locais de prova do Vestibular

APP UNEMAT

DA REDAÇÃO

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou nesta quarta-feira (21.06) o aplicativo Vestibular Unemat para o Vestibular 2017/2.

O app já está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e pode ser baixado gratuitamente.

O candidato deve informar seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o aplicativo irá indicar o nome do candidato, câmpus e curso pretendido, nome e endereço do estabelecimento onde será realizada a prova e a sala do candidato.

O app também disponibiliza o trajeto do local onde o candidato está até o local do estabelecimento de aplicação de prova, além de emitir um alerta 24 horas antes do vestibular.

O aplicativo foi desenvolvido em parceria com a start-up SOS Universitários, formada por alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Ciência da Computação da Unemat.

O aplicativo Vestibular Unemat pode ser baixado gratuitamente clicando aqui.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.unemat.unematvestibular