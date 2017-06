ELEIÇÕES DE 2010

O secretário de Cidades do Estado, Wilson Santos (PSDB), acredita que pode ter sido alvo de escutas clandestinas feitas pelo Executivo quando foi candidato ao Governo do Estado em 2010.

Outro possível alvo dos grampos ilegais seria o candidato ao Senado, à época, o jornalista Antero Paes de Barros, segundo o tucano.

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã desta quarta-feira (21), Wilson Santos alegou que o motivo de ter sido alvo juntamente com Antero seria porque no primeiro semestre de 2010, a Secretaria de Fazenda do Estado teria adquirido um Guardião para, entre outras finalidades, fazer escutas clandestinas.

Nesse período, o governador da época, até março, era o atual ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP), deixando o cargo ao final do mês para que Silval Barbosa (PMDB) pudesse concorrer ao Governo em outubro, já em reeleição.