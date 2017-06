Banco é condenado por danos morais após impedir deficiente visual de abrir conta

DA REDAÇÃO

A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado condenou uma instituição financeira de Cuiabá ao pagamento de R$ 20 mil, por dano moral cometido contra um deficiente visual que foi impedido de abrir conta poupança no banco.

O montante foi minorado em 50%, já que a ação inicial requeria R$ 40 mil.

Conforme os autos, o apelado ao se dirigir até agência do Banco do Brasil, acompanhado de sua esposa e seu filho, para abrir uma conta poupança para seu filho para o recebimento do auxilio pré-escola, teve sua solicitação negada pela instituição bancária pelo fato do autor ser deficiente visual, exigindo que levasse procuração outorgada para pessoa “sem deficiência” e registrada em cartório.

“Com efeito, a restrição de abertura de conta demonstra descaso da Instituição e ausência de cumprimento das legislações vigentes que prevê obrigação de assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas portadoras de deficiência, conferindo-lhes tratamento materialmente igualitário (diferenciado na proporção de sua desigualdade) e, portanto, não discriminatório, acessibilidade física e de comunicação e informação, inclusão social, autonomia e independência (na medida do possível, naturalmente), e liberdade para fazer suas próprias escolhas, tudo a viabilizar a consecução do princípio maior da Dignidade da Pessoa Humana, caracteriza o dano moral sofrido pela Requerente, sendo certo que o direito à honra, tem assento constitucional e a sua violação deve ser punida no âmbito civil”, de acordo com voto da relatora, desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Também participaram do julgamento da Segunda Câmara de Direito Privado, os desembargadores João Ferreira Filho e Sebastião Barbosa Farias.

A decisão unânime proveu parcialmente o recurso.