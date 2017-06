Governador vistoria obras de trincheira e duplicação da Estrada da Guia

TRINCHEIRA MODERNA

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, vistoriam nesta quinta-feira (22.06), às 14h, a obra de duplicação de 4,9 km do perímetro urbano da Rodovia Arquiteto Helder Candia (MT-010), a popular ‘Estrada da Guia’.

Na oportunidade Taques também fará vistoria na obra da nova trincheira e verificar como anda o funcionamento dos desvios.

A Estrada da Guia será duplicada entre o entroncamento com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), a ‘Estrada da Chapada’, e o trevo de acesso ao Rodoanel.

Com a expectativa de ser finalizada em 2018, a MT-010 vai ter uma concepção moderna de engenharia, com previsão de construção de rotatórias e uma ciclovia no canteiro central.

Serão investidos mais de R$ 30 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para a duplicação da Rodovia MT-010.

A obra é esperada há muitos anos pela população da Baixada Cuiabana.

Trincheira moderna

O Governo do Estado também iniciou a construção de uma trincheira de 365 metros de comprimento, com 7.311 m², no entroncamento da “Estrada da Guia” com a “Estrada da Chapada”.

As obras vão desafogar o trânsito e melhorar o acesso a bairros como Ribeirão do Lipa, Jardim Ubirajara e Despraiado, em Cuiabá, além de facilitar o acesso às cidades de Acorizal, Jangada, Rosário Oeste, entre outras do Norte do Estado, bem como de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e a região Sul.

A trincheira vai desafogar o trânsito no local, que é uma das principais saídas da capital para a região norte do estado. Serão investidos mais de R$ 20 milhões na obra, com a previsão de entrega também para o final de 2018.

Os recursos são do Prodestur, programa ligado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Rotas Alternativas

Com o avanço da obra de construção da trincheira e a interdição parcial de parte da Rodovia Helder Cândia (MT-010), o governador irá verificar como está o transito nas rotas alternativas.

Um plano de mobilidade urbana, com uma série de desvios que foram devidamente sinalizados, contém alternativas para os usuários que trafegam por esta rodovia.

Para facilitar o entendimento das novas rotas, a Sinfra divulgou um mapa de desvios. Na arte disponibilizada, o cidadão conseguirá saber por onde deverá trafegar durante a execução das obras da trincheira e as duplicações da MT-010 e rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251).

Nas novas rotas que servirão como desvios, a Secretaria já fez os serviços de adequação, assim como de asfaltamento e sinalizações vertical e horizontal.

• Para quem está chegando na capital trafegando pela MT-010, vindo da região Médio-Norte, a melhor alternativa é entrar no Rodoanel, passando pela Av. Antártica, até chegar a Av. Miguel Sutil. O Rodoanel também pode ser utilizado pelo motorista que trafega pela Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). O Dnit realiza uma obra neste momento no Rodoanel, portanto o motorista deve ficar atento.

• Os moradores que moram perto da MT-010 podem usar uma rota construída próximo ao colégio Plural, passando por dentro do bairro Despraiado. A rota ligará a MT-010 até a Av. República do Líbano ou até a Av. Miguel Sutil.

• No acesso que liga a Avenida República do Líbano à Estrada da Guia, o desvio também será feito por dentro do bairro Despraiado.

• O motorista que sai do Centro Político Administrativo (CPA) rumo à MT-010 deve seguir pelo bairro Despraiado.

• Nos próximos dias, será concluído pela Sinfra outro acesso entre a Estrada da Guia e a Estrada da Chapada, passando pela via que corta a região dos Florais, e chegando até próximo a Fundação Bradesco.