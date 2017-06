ÀS 7H, NO PORTO

A limpeza do Rio Cuiabá acontecerá no próximo sábado (24.06). A concentração será às 7h, na Praça Luiz Albuquerque (Praça do Porto), em Cuiabá.

Além da participação da Sema, a atividade deve reunir outros órgãos públicos, movimentos sociais, empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs).

Os interessados em participar da atividade devem se inscrever na superintendência de educação ambiental da Sema, localizada na Rua C, em frete ao Tribunal de Justiça (TJMT), no Centro Político Administrativo (CPA).

Durante o evento, os participantes inscritos receberão um kit amigo do Rio Cuiabá composto por saco de lixo, luvas, camisetas e muda de árvores.

A superintendente de Educação Ambiental da Sema, Vânia Márcia Montalvão, acredita que a ação seja importante para compartilhar e integrar a responsabilidade de todos com a conservação do meio ambiente.

“Está é uma oportunidade de conscientizarmos a população de que a preservação deve ser feita de forma integrada e não apenas por uma única instituição ou pessoa”.

O evento é realizado pelo grupo Amigos do Rio Cuiabá. Em 2016, os voluntários do grupo retiraram cerca de 30 toneladas de lixo do rio.

A ação contou com a parceria de 50 instituições, quatro bairros ribeirinhos envolvidos, cinco quilômetros de rio percorrido e centenas de voluntários, entre eles cooperativas de reciclagens, que reaproveitaram parte do que foi recolhido.