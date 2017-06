Polícia Civil incinera cerca de 200 quilos de drogas em Tangará da Serra

DESCARTE DE DROGAS

DA REDAÇÃO

Cerca de 200 quilos de entorpecentes foram incinerados pela Polícia Civil no início da tarde desta quinta-feira (22.06), em Tangará da Serra.

A destruição da droga foi realizada pelos Policiais de Nova Olímpia e Tangará da Serra com apoio de equipe do Garra e Delegacia Regional.

A quantidade de entorpecente é resultado de apreensões realizadas em operações da Polícia Civil em 2017 que gerou vários inquéritos policiais nas Delegacias de Tangará da Serra e Nova Olímpia.

O montante de drogas contendo maconha, cocaína, skank e lsd, foi queimado na fornalha de uma empresa de Tangará da Serra.

A incineração foi realizada com autorização judicial e contou com a presença de várias autoridades que acompanharam a destruição.

O delegado Nelder Martins Pereira disse que a Polícia Civil com apoio do Garra intensificará o trabalho preventivo e repressivo no combate ao tráfico de drogas em Tangará da Serra e em todo Estado de Mato Grosso.

“A grande quantidade de entorpecente incinerado mostra que a Polícia Civil vem atuando de maneira firme no combate ao tráfico de drogas na região e se empenhará cada vez mais na repressão dessa prática, desencadeadora de diversos outros crimes”, destacou.