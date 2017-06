Prazo de inscrição para Prêmio Educador Nota 10 é prorrogado

INCENTIVO

DA REDAÇÃO

As inscrições para a 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10 foram prorrogadas até dia 25 de junho.

Podem se inscrever professores, coordenadores pedagógicos e gestores da Educação Infantil, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental (incluindo Educação de Jovens e Adultos – EJA), e também do Ensino Médio, do 1º ao 3º ano.

Desde a criação do Prêmio, em 1998, já foram inscritos mais de 56 mil projetos.

Criada para valorizar e disseminar boas práticas na área de Educação pelo Brasil, a iniciativa premia ideias simples e corajosas que mostram a importância da aprendizagem de crianças e jovens, e a tarefa de mantê-los numa boa escola, trabalho indispensável para a transformação deste país numa nação melhor e mais justa.

Os trabalhos inscritos devem ter sido realizados no ano letivo de 2016 ou terminar até o final do primeiro semestre de 2017.

Todos eles precisam ser comprovados, caso seja solicitado.

Uma comissão indicada pela organização do Prêmio selecionará 50 projetos finalistas, dentre os quais serão escolhidos os 10 vencedores de 2017.

Os 50 finalistas ganharão uma assinatura anual do site Nova Escola Clube, com acesso às revistas Nova Escola e Gestão Escolar digitais.

Já os 10 vencedores receberão R$ 15 mil, cada um, e um vale-presente de R$ 1 mil para a escola onde o projeto foi aplicado.

O Educador do Ano será premiado com mais R$ 15 mil e um vale-presente de R$ 5 mil para a escola onde trabalha.

Realizadores

A premiação é uma iniciativa do Grupo Abril, em parceria com a Globo, organização da Fundação Victor Civita e da Fundação Roberto Marinho, com apoio da Associação Nova Escola e patrocínio da Fundação Lemann, Somos Educação e Faber Castell.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.educadornota10.org.br.