Prefeito e secretários buscam sugestões sobre investimentos artístico-culturais para Orla do Porto

CULTURA NA ORLA

DA REDAÇÃO

O prefeito Emanuel Pinheiro, o vice Niuan Ribeiro e parte de seu secretariado percorreram toda a Orla do Porto, nesta quarta-feira (21), para idealizar e dialogar sobre possíveis investimentos artístico-culturais para a região.

Segundo o gestor, o objetivo é aumentar a movimentação de pessoas no cartão-postal, potencializando a nova estrutura instalada, permitindo que eventos diversos possam ser realizados frequentemente na região.

“Cuiabá cresceu de costas para o Rio e precisamos resgatar isso, fazendo com que a nossa cidade contemple esta belíssima paisagem presenteada aos conterrâneos dessa terra. O Porto é o berço fundador da nossa Capital e tem sido ignorado há muitos anos. Nossa gestão quer focalizar o desenvolvimento da cidade voltado em direção para a Orla, devolvendo este investimento feito para a população com oportunidades variadas de lazer. O local é um novo ponto de encontro e é necessário investir ainda mais nele, transformando o gigantesco potencial existente aqui em atividades artística-culturais recorrentes, que atraiam a população e até mesmo turistas de fora. Não podemos permitir que este espaço seja gradativamente tomado pela criminalidade e por isso viemos fazer esta visita in loco, para diagnosticar os pontos estratégicos onde poderiam ser feitas feiras e intervenções culturais urbanas, pensando em um leque de possibilidades”, afirmou Pinheiro.

Dentre as propostas dialogadas estão a realização de feiras de artesanato móveis e padronizadas em dias pré-determinados, atividades esportivas em parceria com entidades diretamente ligada à saúde e qualidade de vida, entre outras ações.

Para o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, é fundamental fazer um planejamento que contemple pequenas medidas, como o ajuste da iluminação do Mercado Público, abrangendo mudanças maiores, aprimorando gradativamente a qualidade do espaço, oferecendo uma melhor estrutura para propiciar a execução de manifestações culturais.

“A identidade da cuiabania está no Porto, onde temos o mercado municipal e onde nossa cidade nasceu. E nossa casa está aqui e por isso precisamos começar a fazer os ajustes necessários nesta região, devolvendo à vida o Mercado Público, realizando os reparos na iluminação e ocupando as salas que estão vazias com atrações que revelem a história da fundação da Capital de maneira interativa. Vamos contar com o apoio do Sebrae MT, que nos auxiliará neste minucioso diagnóstico, realizando um estudo de viabilidade que constatará quais as intervenções fundamentais para resgatarmos ainda mais este espaço, além de sinalizar os tipos de atrativos que trarão os turistas para esta região, sem comprometer o hábito que muitos já possuem de praticar caminhadas e corridas aqui. A Orla tem um amplo espaço, que pode ser melhor aproveitado com exposições, shows musicais e demais atividades pré-programadas de forma harmônica”, pontuou.

As atividades de lazer propostas vão ainda mais além, com futuros passeios de chalanas que percorrerão o Rio Cuiabá em rotas específicas.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, a iniciativa em questão visa ofertar uma atividade inovadora e diferenciada.

“Este é um dos grandes projetos que tenho para nossa Capital. Como filho desta terra, eu anseio por trazer nosso povo para vivenciar o rio, com excursões rápidas que levem os visitantes até o cais, Santo Antônio do Leverger ou Barão de Melgaço. É um sonho que tenho para a Cuiabá dos 300 anos e vamos trabalhar arduamente para que possamos realiza-lo. Será uma oportunidade única de turismo para aqueles que vivem aqui e para os que nos visitam dos quatro cantos do país”, revelou o prefeito.

A visita à Orla do Porto contou também com a presença dos secretários municipais de Inovação e Comunicação, José Roberto Amador; de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues; de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho Pereira; de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa; e o adjunto de Cultura, Esporte e Turismo, Junior Leite.