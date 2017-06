Quem é o mais corrupto?

ALFREDO DA MOTA MENEZES

Quem é mais corrupto, o politico ou o empresário de obras públicas? Tem gente honesta e desonesta em qualquer profissão, mas nas discussões sobre este assunto o que se vê são bordoadas para os dois lados.

Tem os que acham que os políticos puxam o carro da desonestidade com a coisa pública. Alguns até dizem que o empresário seria o “coitado” do esquema.

Que se ele não participa não ganha obras ou não vende serviços para o setor público. Sem intermediação dos políticos, é a alegação, não conseguem nada junto ao poder público.

Afirmam também que, para receberem o dinheiro do contrato, ainda precisaria da ajuda do político.

Essa dependência é que faria do empreiteiro o tal do coitado.

E ainda fica com a pecha de realizador de obra ruim ou de entregar material fora do estipulado na licitação, mas que a culpa seria do político.

É que, para pagar a propina ao politico, precisa fazer obras de segunda categoria e realizar outras artimanhas para ganhar alguma coisa.

Por aí vai o rosário de reclamação do empresário ou dos que defendem essa classe como supostamente coadjuvante nessa equação.

Muitos, por outro lado, apontam o dedo para o empresário com variados argumentos.

Mostram que quem sempre financia a eleição do político é o empresário.

Que ele não quer investir em candidatos honestos ou que possa contrariar o jogo dos seus interesses com a coisa pública.

Se são achacados, por que não se uniam e elegiam gentes diferentes, com a promessa de que eles não iriam fazer o que comumente fazem os políticos com os empreiteiros? Que os empreiteiros querem mesmo é eleger o malandro para lucrar através das artimanhas montadas com o dinheiro público.

Os empreiteiros têm mais culpa no cartório porque, em tese, são mais preparados que a maioria dos políticos.

Que um Zé Mané qualquer, com um discurso raivoso ou oportunista, pode se eleger. Sabe usar palavras que engambelam gentes.

Que, continua o argumento, na vida empresarial é mais difícil aparecer os tantos Zé Arruelas que aparecem na politica.

A profissão é mais competitiva e o pari-gato é maior.

Como são mais preparados, se sobrepõem à classe política em espertezas e malandragens e acaba a usando mais do que são usados.

As recentes delações premiadas tem mostrado à socapa como a classe empresarial manipula e até faz chacota da classe politica. Usa como quer até mesmo figurões da política.

O ponto de vista final desse argumento é que os mais sabidos seriam os empresários.

E se são, seriam mais culpados que o outro.

Tem ainda os que, para não encompridar discussão, dão 50% para cada lado nas malandragens.

Mas todos concordam que, no fundo, nenhum dos dois grupos perde.

Quem perde é a maioria da população ao ser engambelada por muitos que se acobertam em sociedade secreta e clubes de serviços.

E, acobertados, cantam de galo no terreiro da impunidade. Ou cantavam?