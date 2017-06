Soldado mata quatro dentro de casa de prostituição e é preso pela própria PM

TIRO NO CABARÉ

DA REDAÇÃO

Um soldado da Polícia Militar lotado na cidade de Brasnorte, identificado como R.J., foi preso acusado de ter cometido quatro homicídios e ainda deixar uma pessoa baleada, na noite desta quarta-feira (21).

De acordo com informações da Polícia Civil, a chacina aconteceu em uma casa de prostituição onde dois homens e duas mulheres, que não tiveram as identidades reveladas, foram assassinados no local.

O soldado foi preso pela própia PM e será ouvido nesta quinta-feira (22.06).

Segundo o delegado Waner dos Santos Neves, o crime foi uma execução. Ele disse que os suspeitos chegaram a casa noturna armados e efetuaram diversos disparos.

E disse, ainda, que uma outra pessoa, que teria dado apoio na ação, também foi detida.

O responsável pelas investigações informou que irá ouvir os dois acusados detidos ainda nesta quinta-feira e aguarda a melhora do sobrevivente para colher seu depoimento.