Várzea Grande investe na melhora do ensino da Rede Pública

INVESTINDO NO FUTURO

DA REDAÇÃO

Várzea Grande vai perseguir um nível de excelência para os alunos da Rede Pública Municipal que já são avaliados através de provas como do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, da Prova Brasil e da Provinha Brasil que são aplicadas pelo Ministério da Educação através do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB do Instituto Nacional de Estudso e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep.

“Os recursos aplicados na Educação Pública em Várzea Grande e que superam o mínimo legal de 25%, tem obrigatoriamente que apresentar resultados positivos e isto somente será possível se os nossos alunos obtiverem uma formação melhor que os prepare para o futuro e para o mercado de trabalho”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos sinalizando que a escola em Várzea Grande tem que ser a porta de entrada para o mundo profissional dos homens e mulheres do amanhã.

Para atingir o nível de excelência pretendido, a Rede Pública Municipal vai integrar ainda mais toda a comunidade escolar e os pais de alunos, controlar de perto a lição de casa oferecendo aulas de reforço, incentivar e estimular os professores e aproveitar parcerias com os Governos Estadual e Federal, medidas está adotada pela secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Várzea Grande e que já refletem positivamente no desempenho escolar dos alunos.

Lucimar Sacre de Campos lembrou que o setor educacional em Várzea Grande está recebendo este ano mais de R$ 100 milhões em investimentos e não é apenas em obras de sete novas escolas (quatro municipais e três estaduais que estão criando 5 mil novas vagas), mas em várias ações educacionais e efetivamente importantes como o fato da capacitação dos professores da Rede Pública Municipal.

Acompanhando de perto as ações educacionais, a prefeita Lucimar Sacre de Campos e secretário de Educação, Sílvio Fidelis desejam reforçar estes critérios de avaliação junto aos alunos da rede pública para que os mesmos obtenham o nível de excelência pretendido.

“A nossa preocupação é aumentar as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de nossos alunos, e para que isso aconteça é necessário o envolvimento da comunidade escolar como um todo, principalmente, no acompanhamento diário de nossos diretores e coordenadores. Esta é uma missão que temos cobrado sistematicamente. O acompanhamento de perto de todas as ações e serviços que estão sendo implantadas no setor educacional para que isto reflita positivamente no resultado final, que é dar uma educação de qualidade e aperfeiçoar as práticas pedagógicas”, disse a prefeita.

Lucimar Sacre de Campos vistoriou três escolas da Rede Pública Municipal.

Na Escola Municipal de Educação Básica – EMEB “Honorato Pedroso de Barros”, localizada no Água Vermelha, conferiu as notas finais dos alunos.

“É surpreendente a evolução que os alunos desta unidade estão tendo e, o percentual das notas comprova que o ensino tem melhorado. Este é o resultado que queremos alcançar em toda a rede municipal, por isso não estamos medindo esforços para investir no setor e na força humana que são professores e técnicos”, disse.

A diretora da escola, Marilene Silva, disse que os alunos da instituição já estão se preparando para as o certame “Prova Brasil”, que será realizado no mês de novembro.

“Em 2015 ficamos em 6º lugar na classificação das escolas da Rede Municipal, porém a nossa aluna Maria Clara Camargo, obteve a maior nota da avaliação feita na disciplina de redação. Neste ano de 2017, queremos melhorar o nosso ranking e para isso estamos trabalhando bastante no aprendizado das disciplinas para conseguir um melhor resultado”, informou.

No São Mateus, a prefeita e o secretário de Educação, Silvio Fidélis, acompanharam também a evolução das notas obtidas pelos alunos das escolas “Abdala José de Almeida” e “Júlio Correia”.

“As duas unidades também tiveram evolução das notas mensais, e o ensino público adotado por esta administração tem tido uma boa aceitação do alunado. Uma das medidas adotadas pelo município é a implantação do projeto Escola em Tempo Ampliado E.T.A, onde o aluno que mantém notas abaixo da média está recebendo aulas de reforço e a partir do momento em que são inseridos no programa, tem melhorado o rendimento escolar. Nosso desejo e ampliar ainda mais esse programa e beneficiar um maior número de estudantes”, destacou a prefeita.

O secretário Silvio Fidelis disse que nas visitas in loco são avaliadas todas as ferramentas de gestão escolar tanto o que compõem a grade curricular, como também a forma de ensinar, de cuidar dos alunos e a qualidade no preparo da merenda escolar.

“Nesses ultimo anos temos avançado, só para este ano estamos investindo cerca de R$ 100 milhões na aplicação de infraestrutura, como reconstrução e construção de novas unidades escolares e 14 novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Além disso, estamos investindo em capacitações, compra de uniformes escolares, de material didático, e equipamentos necessários para o desenvolvimento do ensino público da Rede Municipal”, completou.