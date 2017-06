VOLTA POR CIMA?

MATO GROSSO MAIS

O deputado federal Valtenir Pereira (PSB) quebrou o silêncio e falou sobre sua volta ao PSB, em entrevista ao jornal do Meio Dia, da TV Record/MT, nesta sexta-feira (23).

Tentando fugir das polêmicas sobre sua volta e uma recepção bem hostil por parte dos líderes que ainda se encontram no partido, Valtenir disse que a sua missão é reorganizar a legenda no Estado para as eleições de 2018.

O deputado comentou que quer reconstruir a sigla – será que ela está em frangalhos? – na base do diálogo.

Valtenir alega que já teria conversado com algumas lideranças, menos com Mauro Mendes, Fábio Garcia e Adilton Sachetti, para expor a sua missão dentro do PSB.

Ele comentou ser totalmente normal o partido realizar uma reunião na próxima segunda-feira (26), aonde o mesmo não foi convidado, para tratar sobre a sua própria volta.

Na entrevista à Record, Valtenir revelou que ajudou a construir o partido em Mato Grosso no período em que foi presidente da legenda, trazendo o empresário Mauro Mendes para ser prefeito de Cuiabá, fazendo outros treze prefeitos, noventa vereadores, além de manter conversa com minorias sociais.