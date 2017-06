Escola de Mimoso recebe as “As Aventuras de Rondon”

LITERATURA

Criançada reunida, olhos fixos nas páginas coloridas do livro “As Aventuras de Rondon”, em que personagens bem conhecidos como Mônica, Cascão e Cebolinha se encontram com uma personalidade sobre a qual estes pequenos leitores ouvem falar desde sempre: Marechal Candido Mariano da Silva Rondon.

Foi assim, cercada de muita curiosidade e alegria, a entrega do livro produzido pelo Instituto Maurício de Sousa, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), na Escola Estadual Santa Claudina, no Distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger (27 km ao Centro-Sul de Cuiabá).

O material foi entregue na última quarta-feira (21.06). Além do livro, o kit acompanha o manual do professor, com informações para a melhor utilização do material como ferramenta pedagógica.

O local para a entrega dos kits não poderia ser mais apropriado.

Rondon, um dos mais célebres brasileiros, nasceu em Mimoso e deu o nome da mãe à única escola do local.

Por ocasião dos 150 anos de seu nascimento, comemorados em 2015, a SEC firmou parceria com o Instituto Maurício de Souza para a criação de um gibi que tivesse o patrono das comunicações como personagem central.

A ideia era tornar a história do marechal acessível às crianças e jovens, contada de maneira lúdica e atrativa.

Desta maneira, surgiu o livro que agora imortaliza o mato-grossense nos desenhos de Maurício de Sousa.

“Essa publicação é a vida do sertanista Rondon contada de forma lúdica e divertida. A Turma da Mônica viaja no tempo, volta a Mimoso no dia do nascimento do marechal e acompanha toda sua vida, e interfere no curso dos fatos, trazendo informações e conteúdo para que as crianças possam conhecer mais sobre a vida do marechal de forma leve e divertida”, observou o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho.

O historiador da coordenação do patrimônio cultural da SEC, Lucivaldo Ávila, acompanhou todo o processo de trabalho do Instituto Maurício de Sousa municiando os ilustradores com informações, dicas e adequações para que a história se mantivesse fiel aos fatos.

“Foram desde sugestões sobre os traços típicos dos personagens pantaneiros até mesmo quanto aos objetos utilizados na época. É preciso ter sempre em mente que esse não é só um gibi, é um material paradidático que precisa estar correto no conteúdo, já que vai ser usado em sala de aula”, salientou.

Essa interface da cultura com a educação pode ser determinante para o aprimoramento do ensino.

“O livro ilustrado e o manual do professor darão subsídios a educadores das mais diversas disciplinas para os conteúdos programáticos. Além das disciplinas de história e geografia, outras como biologia, química e física terão no livro, fonte de informações graças aos diversos interesses e pesquisas que o Marechal realizou em vida”, aponta Leandro Carvalho.

“As dezenas de sugestões de atividades têm também uma característica especial: valorizam a ética, a cidadania, o respeito ao próximo e à diversidade e a importância da preservação da natureza e dos recursos naturais”, completa o secretário.

Orgulho é a palavra que define o sentimento dos estudantes da escola Santa Claudina. É o que diz Deusielly Rodrigues, de 16 anos, que cursa o 2º ano do Ensino Médio.

“É uma grande honra conhecer esse livro e ter esse material na escola, porque Rondon foi um grande homem que abriu as portas de um lugar tão pequeno como Mimoso para o mundo inteiro conhecer. É muito gratificante para mim, tanto como moradora, quanto estudante da escola. Muito bom saber que esse reconhecimento ocorre por meio de um homem que fez tanto pela gente e pelo lugar onde ele nasceu e que agora sua história está preservada e pode ser conhecida pelas crianças e futuras gerações”.

A SEC-MT busca agora parcerias para viabilizar novas tiragens e a distribuição para um maior número de instituições de ensino. Há, ainda, a intenção de colocar exemplares à venda, cuja renda seria revertida para a comunidade de Mimoso e projetos culturais.