Governo divulga cronograma de pagamento do segundo semestre

SERVIDORES PÚBLICOS

DA REDAÇÃO

De acordo com o compromisso firmado com os servidores públicos em novembro de 2016, o Governo do Estado reforça que o pagamento dos salários funcionalistas do segundo semestre de 2017 permanece no dia 10 do mês subsequente ao trabalhado.

A intenção do anúncio da manutenção do calendário é garantir conforto e segurança na programação financeira dos servidores.

O pagamento do décimo terceiro dos servidores efetivos neste segundo semestre também continuará sendo creditado no dia 15 do mês subsequente ao do aniversário. Já a gratificação natalina dos aniversariantes de dezembro será creditada no dia 20 do mês corrente.

Conforme a equipe econômica, a medida continua sendo transitória e foi necessária em decorrência do descompasso ainda persistente entre a receita e a despesa.

Juntamente com o calendário deste segundo semestre, a Secretaria de Estado de Gestão divulga internamente aos gestores de folha de pagamento dos órgãos e secretarias um cronograma técnico de consolidação de folha de pagamento, onde constam todas as datas para envio de documentos pelas setoriais e consolidação da folha, além, é claro, da efetivação da mesma.

De acordo com o secretário de Gestão Júlio Modesto, o Governo do Estado tem priorizado o pagamento dos servidores e os aumentos garantidos em lei.

“Temos feito todos os esforços possíveis para garantir que todo dia 10 os salários do funcionalismo estejam creditados em conta. Além disso, todos os aumentos já assegurados por lei também estão sendo cumpridos”.