Policial reage a assalto em casa, mata bandido e deixa outro ferido

ENTRARAM NUMA FRIA

DA REDAÇÃO

Após tentarem assaltar a casa de um policial civil em Nova Ubiratã, um bandido morreu e outro ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (23.06).

Segundo informações da PM de Nova Ubiratã, o investigador, dono da residência, reagiu ao assalto e trocou tiros com os dois assaltantes, que estavam encapuzados no momento do crime.

O investigador também foi baleado e encaminhado a uma unidade médica.

As equipes médicas que estiveram no local, socorreram o policial e um dos assaltantes, mas o outro criminoso não resistiu e morreu.

Um deles foi identificado como L.R. de S., 20 anos, porém ainda não se sabe se ele foi o que morreu ou o que ficou ferido.

A assessoria da Polícia Civil confirmou que o investigador está sendo medicado e passa bem.