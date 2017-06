Salários da rede estadual de Mato Grosso estão entre os maiores do Brasil

PESQUISA DO MEC

DA REDAÇÃO

Em Mato Grosso, tanto a remuneração média dos professores, quanto o piso salarial, estão bem acima da média nacional divulgada ontem pelo Inep/MEC.

Aqui, a remuneração média do professor efetivo é de R$ 5.438,20 (contrato padrão de 30h semanais), e equivalente a R$ 7.250,93 considerando o padrão nacional de 40h semanais.

No Brasil, a média de ganho do professor com carga de 40h não passa de R$ 3,5 mil.

Em Mato Grosso, o salário médio do professor com contrato temporário – R$ 6.847,64 (40h) – também está bem acima dos colegas de outros estados.

Por aqui, segundo dados da Secretaria-Adjunta de Políticas de Pessoal da Seduc, o piso salarial para ingresso na carreira também está bem acima da média brasileira: R$ 4.853,79 (já consideradas as 40h).

Este valor é maior do que o dobro do piso definido pelo MEC, que é de R$ 2.298,80.