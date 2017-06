Secretaria de Cultura apoia festas tradicionais do calendário de Cuiabá

CULTURA REGIONAL

A fé e devoção ao Santo Padroeiro de Cuiabá movimentam milhares de mato-grossenses durante as celebrações da tradicional Festa de São Benedito, que ocorre na Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela São Benedito, centro histórico de Cuiabá.

O início das celebrações será no sábado (24.06), às 7h, com a primeira lavagem da escadaria do Rosário.

A Festa de São Benedito 2017 conta com apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT).

A programação prossegue na terça-feira (27.06), às 5h, com a Santa Missa, depois a alvorada de fogos e levantamento do mastro seguido pelo tradicional chá com bolo, que tradicionalmente é servido para mais de cinco mil fiéis.

Até o dia 02 de julho, os mato-grossenses participam de missas pela madrugada, procissões, apresentações culturais, shows e feira gastronômica, que dispõe de comidas típicas regionais.

No domingo (02.07), considerado o dia mais importante da festa, após a missa das 5h também será servido o tradicional chá com bolo.

Ao meio-dia, os festeiros promovem um almoço com comidas típicas.

O momento mais esperado é a procissão dos devotos pelas ruas da Capital, prevista para começar às 17h. Depois, às 19h, o público poderá assistir ao encerramento da festa, marcado por shows artísticos e feira gastronômica.

História

Os primeiros registros da Festa de São Benedito remontam à formação do núcleo urbano da Capital, então Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá que, mais tarde, daria origem à Cuiabá.

Em 1722, a festa era realizada em uma capela de pau a pique, onde hoje é a Praça da Mandioca, no centro histórico, organizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São Benedito.

Em 1823, essa irmandade pediu autorização a Dom Pedro I para o culto a São Benedito e essa pode ser, segundo historiadores, a provável data da construção da capela na lateral da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Arraiá

Outro evento que conta com apoio da SEC-MT, por meio de emendas parlamentares, é o Arraiá do Nhô Dito, também já tradicional no calendário cultural da cidade.

A 35ª edição do evento ocorre neste sábado (24.06), no km 26 da rodovia que dá acesso a Chapada dos Guimarães (64 km ao Centro-Sul de Cuiabá).

Uma tradição de família, a história da comemoração do dia de São João no Arraiá do Nhô Dito começou com o avô, Francisco da Costa Ribeiro, e, mais tarde, foi encabeçada por Ênio de Figueiredo.

Seguindo o exemplo do avô e do pai, o professor Benedito (Nhô Dito) retomou, em 1982, a tradicional festa de São João.

Benedito conta que a ideia surgiu de uma promessa, de que realizaria a festa durante quatro anos consecutivos depois de receber uma graça.

O sucesso foi tanto que ficou impossível parar.

No início, eram apenas 30 amigos que se reuniam para organizar a festa, realizada no bairro Jardim Cuiabá.

Hoje, 35 anos depois, mais de mil pessoas fazem parte dos festejos.

Programação artística da festa de São Benedito:

Dia 27.06.17 – Terça

05h – Missa e Levantamento do Mastro.

18h – Reza cantada em volta da imagem externa de São Benedito

Dia 29.06.17– Quinta (1º dia do Tríduo)

05h – Missa com o Lema: São Benedito, ajude-nos a conscientizar as novas gerações para a preservação da vida- Setor Alvorada.

Dia 30.06.17 – Sexta (2º dia do Tríduo)

05h – Missa com o Lema: São Benedito, ensina-nos a cuidar da criação, obra de Deus em nossas mãos – Setor Jardins

Dia 01.07.17 – Sábado (3º dia do Tríduo)

05h – Missa com o Lema: Que a intercessão de São Benedito, junto à Deus, nos ajude a preservar os biomas onde a vida se acha ameaçada – Setor Centro

Dia 02.07.17 – Domingo (dia da Festa)

05h00 Missa com o Tema: São Benedito, proteja os nossos biomas em defesa da vida- Liturgia Paroquial e Setor Rural

17h – Procissão