Sine oferece 893 vagas de trabalho em Mato Grosso

Pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego devem procurar os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no município em que moram.

Nesta quinta-feira (22.06), o Sine oferece 893 vagas de emprego em todo o estado de Mato Grosso.

Os municípios em destaque na semana são Sapezal, Cuiabá e Sinop, respectivamente.

Conforme o painel de vagas, o município de Sapezal (499 km de Cuiabá) lidera, com 334 vagas disponíveis.

Entre elas, a maior parte é para o setor agrícola, com 187 postos de trabalho, seguido de auxiliar de produção, com 52 vagas, motorista de caminhão e operador de máquinas fixas em geral, ambas com 18 vagas, entre outros.

Outro município com número expressivo em ofertas de trabalho é Sinop (501 km de Cuiabá), com 112 vagas. Entre as oportunidades, 25 são para trabalhador rural, 11 para repositor de mercadorias e técnico de enfermagem, 10 são para empacotador a mão, entre outros.

Na Capital, são 130 vagas abertas e, destas, 23 são direcionadas para pessoas com deficiência (PCD). Para o público em geral, as intermediações em destaque nesta quinta-feira são nas áreas de assistente de engenharia (Construção Civil), sushiman, faturista e encarregado administrativo.

Já para as pessoas com deficiência, as vagas são nas áreas de inspetor de alunos e recepcionista atendente. Ambas exigem experiência na função e Ensino Médio completo.

Para conferir as vagas disponíveis em Mato Grosso, clique aqui.

Intermediação

Vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine intermediá a mão de obra entre empresas e os trabalhadores cadastrados no banco de vagas.

Os interessados devem procurar o posto do Sine mais próximo da residência, munidos de carteira de trabalho e documentos pessoais para a realização de cadastro e verificação de oportunidade de emprego. Outra opção é acompanhar a atualização do balcão pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br/.