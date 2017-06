EFEITO GRAMPOS

MATO GROSSO MAIS

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), encaminhou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado sobre um suposto vazamento de informações de uma operação policial que estaria para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra integrantes da Casa Militar do Estado.

Pedro Taques tomou conhecimento do fato após ser comunicado pelos secretários da Casa Militar, Evandro Lesco, da Casa Civil, José Adolpho, e da Justiça e Direitos Humanos, Airton Siqueira Júnior.

Dois alvos de prisões dessa operação seriam os secretários Lesco e Siqueira.

Por conta do possível vazamento, o chefe do executivo pediu providências ao desembargador Rui Ramos, por não compactuar com vazamento de informações sigilosas, ou possíveis práticas criminosas.