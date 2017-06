Video monitoramento mudou postura dos motoristas cuiabanos

MOBILIDADE URBANA

Desde que foi implantado em 2015, em Cuiabá, o sistema de controle do trânsito, após a instalação das 32 câmeras de vídeos, nas quatro regiões da cidade, mudou a postura dos motoristas.

A nova forma de dirigir tem sido acompanhada pela Central de Controle da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) por dez operadores que atuam dentro da Semob.

A gestão do secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo que teve início em janeiro de 2017, as notificações acompanhadas de autuações têm sido marcadas por campanhas educativas, por determinação do atual prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), que optou por não gerar penalidades aos motoristas no período da campanha, que se iniciou em 6 de março com prazo final, para 6 de julho deste ano.

A parti dessa data, as penalidades deverão ser revertidas em multas nas infrações de velocidade acima da permitida, avanços de semáforos e trafegabilidade nas faixas exclusivas de ônibus.

Passados mais de cinco anos em operação, o sistema que tem como base, na publicação da Resolução 471 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Mas o videomonitoramento entrou em vigor sob a Resolução 532/15 em complemento à anterior, que regulamenta o monitoramento através de câmeras nas rodovias estaduais e passou a permitir o monitoramento nas áreas urbanas.

O vídeomonitoramento não serve apenas para multar os motoristas cuiabanos.

O sistema atua principalmente, na prevenção e orientação aos acidentes auxiliando os agentes na Semob a conduzirem o trânsito com qualidade na medida do possível, uma vez que, as câmeras de videomonitoramento não respondem pela conduta individual dos motoristas infratores.

“A postura individual de cada um não pode ser moldada pelo sistema de videomonitoramento. Quando alguém se tornar habilitado para o trânsito sabe das regras que devem ser seguidas”, disse Antenor Figueiredo ressaltando as inúmeras campanhas educativas e placas de sinalização como forma de reforçar os deveres dos motoristas.

É pelo vídeo monitoramento que a Semob sabe da existência de acidentes ou problemas que causem os congestionamentos nas vias da cidade.

E neste caso, os agentes são deslocados via rádios para atender as demandas de sinalização do local e desbloqueio das vias.

Com câmeras instaladas em altitudes de até 20 metros, o videomonitoramento é terceirizado pelo Consórcio CMT, empresas com sede em São Paulo.

O trabalho é feito por equipamentos em alta resolução 1.280 a 780 FULL HD que permite qualidade das imagens.