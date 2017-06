Vítima de câncer, superintendente da Secretaria de Meio Ambiente morre em Cuiabá

NESTA SEXTA-FEIRA

DA REDAÇÃO

Morreu na madrugada desta sexta-feira (23) em Cuiabá a ambientalista Fatima Sonoda, superintendente de Biodiversidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Ela lutava contra um câncer.

Bióloga, Fátima era servidora de carreira da Secretaria, onde ocupou diversos cargos desde o Governo Dante de Oliveira.

Defensora intransigente do meio ambiente e uma das referências no setor em Mato Grosso, Fatima ocupava ainda a presidência do Conselho Executivo da Reserva da Biosfera do Pantanal.

Ela era casada com o jornalista Lorenzo Falcão, da área cultural, com quem tinha dois filhos. Com Midianews