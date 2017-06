Carro tomba e outro atinge duas árvores em acidente na Miguel Sutil; veja fotos

TRÂNSITO URBANO

MATO GROSSO MAIS

Um acidente na madrugada deste sábado (24) deixou o trânsito bem lento no início desta manhã, na Avenida Miguel Sutil, próximo à rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

A batida envolveu um Corsa Classic e um Logan. Ao todo, sete pessoas estavam nos dois carros.

3 ocupantes no Logan e 4 o Classic.

O Logan acabou saindo da pista e batendo em duas árvores, já o Classic tombou na pista.

Os envolvidos no acidente não tiveram os nomes divulgados.

Ainda não se sabe as causas da batida.