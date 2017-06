Estudante de MT representa o país em competição na França

ATLETISMO

Aos 17 anos, Lázaro Júlio da Silva é uma das promessas do atletismo mato-grossense.

Ele, que é aluno do 2º ano noturno da Escola Estadual 14 de Fevereiro, em Pontes e Lacerda, embarcou rumo à cidade de Nancy, leste da França, para disputar o Mundial Escolar de Atletismo.

O jovem integra a delegação brasileira, que vai competir entre os dias 24 e 30 deste mês.

Lázaro foi destaque nas competições estadual e nacional, de onde voltou com duas medalhas de ouro, conquistadas no salto em distância e no salto triplo, além de um bronze no revezamento medley.

Ele também foi responsável em bater dois recordes brasileiros nas duas provas em que conquistou as medalhas de ouro.

De acordo com a diretora da escola, Andréia Guimarães, o aluno é conhecido por sua postura e disciplina dentro e fora da sala de aula.

“Ele é um bom aluno, participativo. Assim como nos demais atletas que temos aqui na escola, ele também possui disciplina, o que o ajuda muito nos estudos. É uma postura de comprometimento, um diferencial desses estudantes que buscam um futuro no esporte”, disse.

A torcida para que Lázaro volte com um bom resultado é grande não só na escola, como na cidade.

“Por aqui, sempre estamos torcendo e incentivando, até mesmo com apoio financeiro para ajudar a custear as viagens das competições”, lembrou Andréia.

Para o mundial, a delegação brasileira conta com 24 atletas de todas as regiões do país, que vão disputar o mundial em duas categorias: Escola e Seleção nos dois gêneros.

A competição contará com a participação de 32 países.