Obras de asfalto e esgoto avançam no Grande Parque do Lago e no Ikaray

Contrariando os críticos de sua gestão que apontam para a existência de obras de pavimentação apenas nos locais onde já existe pavimento, a prefeita Lucimar Sacre de Campos esteve visitando as obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento de pavimentação e esgotamento sanitário em diversos bairros da cidade.

“Estamos acompanhando todas as obras que se encontram sendo executadas em toda Várzea Grande e que representam uma melhor qualidade de vida para a população de uma maneira em geral”, disse a prefeita convicta de que é possível avançar ainda mais em se concretizando uma série de recursos já pleiteados e aprovados como empréstimos, emendas parlamentares e convênios.

A prefeitura retomou as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), após o fim do período de chuvas.

Desde o final de abril, duas fases do programa estão em execução, sendo realizadas de maneira simultânea em bairros do Grande Parque do Lago e suas adjacências, além do Jardim Ikaray.

As duas frentes juntas estão injetando mais de R$ 18 milhões em investimentos na melhoria da qualidade de vida e da valorização imobiliária dessas regiões, além de gerar milhares de empregos e proporcionar uma maior circulação de dinheiro no mercado local.

Nesse momento, a obra mais adiantada é a do Parque São João, no Grande Parque do Lago. Conforme última medição, cerca de 85% do projeto foi finalizado.

“Todo o bairro está pavimentado, restando uma interligação na rede de esgoto e finalizações em alguns pontos que receberam o asfalto mais recentemente”, explica o assessor especial da prefeitura de Várzea Grande, e que gerencia as obras do PAC, Manoel Tereza dos Santos.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos assinalou que essas obras estão sendo executadas com maior cuidado e planejamento, pois além de galerias pluviais elas também tem rede coletora de esgoto dentro do seu escopo, o mesmo dizendo da rede de água.

“Todo nosso esforço é no sentido de assegurar obras com maior durabilidade, ou seja, elas estão sendo concebidas para que não se precise furar para fazer ligações de água ou esgoto”, disse Lucimar Sacre de Campos.

Além das obras que ainda seguem no Grande Parque do Lago, a prefeitura também dá continuidade aos investimentos do PAC em outro lado da cidade, no Jardim Ikaray, bairro que faz parte da segunda fase do Programa.

O assessor frisa que com o fim do período de chuvas, os trabalhos, principalmente no Ikaray, serão intensificados.

“Mesmo durante o período das chuvas nenhuma frente foi interrompida, no entanto, o ritmo passa a ser mais lento, pois fica cadenciado conforme o clima do dia”.

No Ikaray, como avalia, as obras estão bem adiantadas com a primeira parte do esgotamento sanitário sendo realizada, com drenagem e limpeza/desobstrução de ruas.

A próxima etapa prevê a construção de duas estações elevatórias de esgoto. “O asfaltamento é a última etapa dos projetos”.

O PAC em Várzea Grande, prevê obras de drenagem, saneamento básico, pavimentação e sinalização e foram iniciadas em novembro de 2015, na primeira fase, quando lançadas no Grande Parque do Lago, e em outubro do ano passado, abrindo a segunda fase do Programa no Município.

O bairro Altos do Boa Vista, no Grande Parque do Lago, que foi o primeiro a estar 100% pronto, já pôde vivenciar uma temporada de seca no ano passado, livre da poeira em boa parte do bairro e agora enfrentou as chuvas sem lamas.

“O bairro está revitalizado, não apenas pelas obras em si, mas pelo retorno imediato da população que respondeu com investimentos em calçadas, arborização, algumas delas em parceria com a própria prefeitura, reformas de fachadas, pinturas de casas, construção de muros, em fim, o asfalto trouxe autoestima e valorização à região”, avalia.

Manoel Tereza pontua que mesmo com obras em execução, as frentes de trabalho que já foram concluídas melhoraram o dia-a-dia de inúmeros moradores que já sentiram no último período de chuvas, significativo avanço.

“Vários pontos críticos foram sanados, facilitando o escoamento das águas ou a compactação do solo, reduzindo a poeira”.

O PAC – A primeira fase do PAC foi lançada na região do Grande Parque do Lago beneficiando os bairros Parque São João, Jardim das Oliveiras, Altos do Boa Vista e Dom Diego com obras orçadas, orçadas em R$ 10,5 milhões e totalizando 16 quilômetros de asfalto entre ruas e avenidas dos bairros contemplados pelo projeto.

