Parceria confirma realização de Liquida Centro em Cuiabá

10 E 15 DE JULHO

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá e o Sindicato de Comércio, Tecidos, Confecções e Armarinhos do Estado de Mato Grosso (Sincotec) firmaram parceria para a realização da 11ª edição do tradicional Liquida Centro, na última quarta-feira (21.06).

A inciativa, que acontece entre os dias 10 e 15 de julho, passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município a partir deste ano, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, mediante um projeto de lei criado pelo vereador Orivaldo da Farmácia.

“O Liquida Centro já faz parte da tradição social e comercial dos cuiabanos e atraia uma média significativamente grande de consumidores para o coração da Capital, que é o Centro Histórico. Abraçar essa proposta, que já perdura há mais de 10 anos, é valorizar essa região, que tem sofrido tanto com o abandono no período noturno. Ao nos dispormos a facilitar o trabalho dos lojistas, não apenas atraímos mais pessoas para este local – valorizando-o –, como também damos destaque para as lojas instaladas aqui, que oferecem um leque variado de produtos com qualidade a preços realmente acessíveis. A Prefeitura é e sempre será uma forte aliada da classe comercial e juntos vamos construir um novo centro, onde a movimentação diurna é estendida para o período noturno com atividades diversas, bares, restaurantes e segurança”, afirmou Pinheiro.

Para o presidente do Sincotec, Roberto Perón, o empenho da gestão municipal em facilitar os tramites burocráticos é fundamental para a realização do evento, pois deixa de sobrecarregar os empresários, que já são comprometidos com tantas atribuições para garantir a boa realização do festival de descontos.

Segundo ele, o evento conta com uma estrutura diferenciada neste período, para que o Liquida Centro seja mais atrativo e dinâmico.

Nestas ocasiões, os lojistas expõem diversas araras na entrada de seus estabelecimentos, deixando toda a mercadoria com descontos à primeira vista do consumidor.

Além disso, é ofertado um espaço de lazer para crianças, com brinquedos como cama elástica, pula-pula e piscina de bolinhas.

“Nosso objetivo é tornar o atendimento mais ágil e interativo, contribuindo para o momento de compras do cliente, que busca pelos produtos com os melhores preços e muitas vezes está acompanhado de seus filhos, principalmente por se tratar do período das férias de julho. No entanto, anualmente a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana nos cobra taxas para a utilização do espaço para brinquedos e das calçadas – onde também posicionamos tendas para propiciar um maior conforto mediante nossas condições climáticas. Viemos aqui solicitar a extinção deste valor, que compromete ainda mais os recursos dos comerciantes e estamos realmente agradecidos pela compreensão do prefeito, que entendeu nossa necessidade e abriu os caminhos, retirando o tributo. Isso prova seu genuíno desejo em trabalhar em parceria”, pontuou.

Esta facilidade oferecida pelo município é a consolidação do diálogo sempre aberto entre o poder público e as diversas esferas organizadas presentes em Cuiabá.

Para o vice-prefeito Niuan Ribeiro, é a humanização sendo apresentada pela constante interlocução entre todos os setores, para que a prefeitura possa aprimorar a forma o atendimento aos contribuintes.

“Nosso compromisso é estabelecer pontes, que nos permitam conhecer a realidade de cada contexto socioeconômico presente na Capital, atuando pontualmente em questões que podem ser sanadas mediante a comunicação. Esta é uma determinação do Emanuel Pinheiro, que está sendo didaticamente aplicada em todas as pastas municipais”, disse Niuan.

Para o presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT), Ozair Bezerra, a atual gestão tem correspondido às expectativas dos comerciantes.

“Nós dedicamos a nossa vida para o Centro Histórico e saber que o prefeito Emanuel Pinheiro e suas equipes olham para esta região com cuidado e carinho é realmente transformador. Queremos investir cada vez mais neste espaço, que é o berço do comércio de Cuiabá. Aqui existe um potencial enorme e é gratificante ver ações concretas que solidificam este investimento no coração da nossa terra”, concluiu.

Com a expectativa de receber 170 mil consumidores em cinco dias de evento, o Liquida Centro deste ano contará com cerca de 600 lojas envolvidas, que oferecerão produtos dos mais diversos com descontos de até 70%.

De acordo com o Sincotec, a espera-se um aumento de 50% nas vendas.