CGE aprimora conhecimento sobre fiscalização de contratos

CONTROLE

DA REDAÇÃO

A Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) realizou nesta semana mais uma rodada de capacitação sobre fiscalização de contratos.

Desta vez, o curso foi direcionado a servidores designados como fiscais de contratos na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e nas suas instituições vinculadas (Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica).

A fiscalização de contratos é uma atividade de relevância exigida pela Lei de Licitações (Lei Federal n 8.666/1993), pois, se executada a contento, garante a exata compatibilidade entre os bens e serviços contratados e os efetivamente entregues.

“O fiscal deve exigir da empresa vencedora da licitação que cumpra corretamente o que ela se propôs”, ressaltou Sônia Regina Lopes, auditora do Estado (CGE) instrutora da capacitação.

Cada contrato deve ter um fiscal formalmente designado mediante publicação no Diário Oficial pelo gestor máximo do órgão a que o objeto se refere.

Uma das atribuições do fiscal é fazer-se presente no local de execução do objeto para avaliar a qualidade, atestar as quantidades, checar prazos de entrega e comparar preços.

E mais: deve anotar as ocorrências em registro próprio, notificar o fornecedor para que regularize eventual atraso, falta ou má qualidade na entrega do que foi adquirido e relatar aos seus superiores as providências cuja solução fuja da sua competência, dentre outras atribuições.

A auditora advertiu também sobre os riscos a que a gestão pública fica exposta quando a fiscalização de contratos deixa a desejar, como entrega de material em qualidade e quantidade diferentes das especificações contratadas, desabastecimento de insumos e serviços das unidades finalísticas (educação, saúde, segurança e infraestrutura, por exemplo) e não aplicação de sanções ao fornecedor pelas inexecuções contratuais.

O fiscal de contratos pode responder nas esferas administrativa, civil (dever de ressarcir o dano) e criminal (caso a conduta seja tipificada como crime) por eventuais falhas no acompanhamento da execução do contrato.

Como parte do eixo orientativo e preventivo de atuação, a CGE realiza rodadas de capacitação sobre a temática desde o ano de 2012 para tornar os fiscais de contratos cientes de suas responsabilidades e orientá-los acerca de como executar a tarefa.

Em 2016, mais de 1.000 fiscais participaram dos cursos promovidos pela CGE, com o apoio da Escola de Governo.

Em 2017, as capacitações já alcançaram cerca de 300 fiscais de contratos do Governo de Mato Grosso e também de órgãos de outros Poderes e esferas, como Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Câmara Municipal de Cuiabá, Defensoria Pública e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na próxima semana, o curso será realizado para outra turma de fiscais de contratos da Sesp, a pedido da própria Secretaria de Segurança Pública.