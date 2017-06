Novo programa de formatação dobra horários de disciplinas

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

DA REDAÇÃO

A nova formatação do programa Mais Educação, agora intitulado Novo Mais Educação, traz o aumento das atividades no acompanhamento pedagógico obrigatório das disciplinas de matemática e língua Portuguesa.

Agora, são quatro horas semanais para cada uma, anteriormente o praticado era duas horas.

De acordo com a diretora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME), Zileide Lucinda dos Santos, a nova proposta colabora para a humanização da área de educação no município, característica da atual administração.

“Além de estar de acordo com a nossa proposta de visão humanizada da educação, o programa contribui para a formação de cidadãos completos, por meio das multidisciplinas que ele traz consigo”, justificou.

Até o momento, duas unidades de ensino estão com as atividades do programa iniciadas e a estimativa da pasta é estender as demais até o final do semestre, marcado para a primeira quinzena de julho.

Entre as unidade com o programa em execução está a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Irmã Maria Betty.

Segundo a coordenadora Flávia Magalhães, a avaliação é positiva com o retorno das atividades do programa, retomadas desde maio deste ano, anteriormente paralisadas desde o ano anterior.

“Nós [escola] estamos inscritos no programa desde 2010 e atualmente atendemos a 140 crianças que praticam das mais diversas modalidades, inclusive os reforços de matemática e língua portuguesa, cujos alunos têm melhorado muito seu desempenho. Portanto, nós percebemos e sabemos que as crianças precisam do Novo Mais Educação. Para nós, foi muito gratificante poder retornar às atividades”, contou.

Classificados

A Prefeitura de Cuiabá, via pasta de Educação, divulgou, na ultima terça (22), o resultado dos candidatos referendados no programa Novo Mais Educação, cerca de 50 classificados.

As vagas são para assumir a função de articulador do programa, que visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, com o acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer.

O programa

Ativo na rede do município desde 2008, este ano o Novo Mais Educação abrangerá 76 unidades de ensino e atenderá o total de pouco mais de 10.000 crianças matriculadas em Cuiabá, tanto no campo quanto no meio urbano.

A faixa etária de ingresso ao programa é de 6 a 12 anos, alunos da Educação Infantil e Fundamental.

O Programa, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes.

Trata-se do esforço para construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira.

Em 2017, o Programa será implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar.