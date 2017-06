Comitê organizador é recebido pelo vice-prefeito

LAVAGEM DO ROSÁRIO

DA REDAÇÃO

O vice-prefeito Niuan Ribeiro recebeu nesta quinta-feira, 22, representantes de instituições ligadas às federações, associações e centros espíritas de Mato Grosso, para conversar sobre os preparativos do ritual simbólico da Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário, que será realizado no sábado, 24, a partir das 8h00.

Os representantes das nações de matrizes africanas trouxeram também outras demandas. Eles reivindicam a inclusão do evento no calendário oficial da cidade.

Com isso, todos os anos o ritual da Lavagem do Rosário deve acontecer, sempre aos sábados que antecederem a festa de São Benedito.

Outra necessidade dos representantes é ter um espaço físico ou um local de referência para o movimento, onde eles possam promover reuniões e oferecer serviços voltados à comunidade afro.

Como também evidenciar monumentos e lendas de heróis africanos, sugerindo locais a serem pesquisados e, assim, promover o sincretismo entre as religiões.

Para o vice-prefeito, as propostas são válidas e de relevância histórica para Cuiabá.

Ele entende que, além de ser um evento e cultural, vai ser mais um atrativo turístico no contexto da festa.

“Coloco meu gabinete aberto a todos do movimento africano. Tragam seus projetos para que possamos ver de que maneira podemos ajudar. Quero também dizer a todos que me sinto muito honrado pelo convite e pelo presente. No sábado, estarei prestigiando este espetáculo”, agradeceu o vice.

O comitê organizador propõe que partir deste evento, eles comecem a fomentar mecanismos que viabilizem recursos para realizar a “lavagem” com mais tranquilidade.

E assim, poder oferecer condições estruturais aos seus convidados, vindos de outros lugares, oferecendo hospedagem e alimentação.

Como também, custear o material necessário para a cerimônia, como flores, fogos, água de cheiros, entre outros.

A retomada desta tradição será marcada como maior espetáculo da cultura afro, visando unir a cultura com a religiosidade.

A pretensão é criar um “mar” de rosas brancas e azuis, embalada por orações e cânticos de referências africanas.

Como também, a participação das comunidades quilombolas e do senhor Antônio Mulato, o mais antigo remanescente quilombola da comunidade de Mata Cavalo e demais convidados.

Para a Lidice Catarina de Sá, representante do comitê de organização do evento, o lado positivo é a união dos povos.

A função deste comitê é busca e criar meios para que as entidades interligadas possam praticar estas realizações.

“Quero garantir para a população cuiabana que será um grande evento. Agregar o nosso povo entorno de um bem comum é uma alegria imensa”, afirmou.