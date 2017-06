Escola de Governo de Mato Grosso será uma das mais modernas do Brasil

INVESTINDO NO FUTURO

A Escola de Governo, órgão ligado à Secretaria de Estado de Gestão (Seges), ganhará uma nova sede.

Um local amplo com mais de 1.300 metros quadrados, com biblioteca, salas confortáveis, integradas e com muita tecnologia, além de auditório, espaço para coffe break e área verde integrada.

E o melhor de tudo: localizado dentro de um centro de convivência voltado para os servidores, oferecendo serviços e produtos em um ambiente seguro, confortável e próximo dos funcionários públicos que trabalham no Centro Político.

O projeto da nova sede foi apresentado e aprovado pelo governador do Estado, Pedro Taques, na semana passada.

A construção da nova sede da Escola é uma das contrapartidas exigidas pela Seges no que tange à concessão de uma área de aproximadamente 31 mil m² para construção de um Centro de Serviço ao Servidor.

A previsão é que as obras se iniciem ainda este ano com previsão de término em 12 meses.

Esse novo espaço para qualificação do funcionalismo público proporcionará ao Estado aumentar o leque de cursos e capacitações que são ofertados atualmente.

Mais uma demonstração da preocupação da atual gestão com a qualidade dos serviços prestados à população, já que servidor melhor qualificado, traduz-se na ponta com melhores serviços.

De acordo com o titular da Seges, Julio Modesto, a idéia de agregar a Escola de Governo com esse Centro de Serviço ao Servidor surgiu após a constatação de que a atual estrutura não é suficiente para abarcar os projetos de desenvolvimento e capacitação.

“Queremos uma Escola de Governo mais atuante e capaz de oferecer o que há de melhor em ensino de qualidade aos servidores, da extensão a pós-graduação, passando por ensino presencial e a distância, visando alcançar o maior número de pessoas possíveis a cada ano”.

Nos últimos dois anos (2015 e 2016) foram qualificados 8.559 servidores, totalizando uma média 4.279 capacitações anuais.

Número muito superior à média entre 2011 e 2014, que foi de 1.063. Um índice de aumento de mais de 400%.

“Isso só foi possível porque o pequeno time que temos na Escola é comprometido e apaixonado pelo que faz. Tudo é feito com muito carinho e mesmo com uma sede pequena e modesta tudo é pensado no servidor e no seu bem-estar. A nova sede potencializará tudo isso, e se ficar pequena, o empreendimento já conta com espaço para possível expansão”, destaca Modesto.

O órgão ficará localizado no 3º pavimento e terá cerca de 1,3 mil m² divididos em quatro salas de aulas, quatro salas/auditórios, biblioteca, arquivo, salas de reunião, administração e coffe break, laboratório de informática, e espaço de convivência totalmente integrado a Escola.

Tudo será entregue pelo empreendedor já devidamente mobiliado, com móveis e equipamentos necessários.

O Centro de Serviço ao Servidor abrigará diversos espaços de compras e serviços e tem o intuito de trazer mais agilidade e conforto aos funcionários públicos em seus horários de intervalo, entrada ou saída do trabalho, proporcionando mais qualidade de vida.

O ambiente contará com praça de alimentação, restaurantes, lojas, supermercado, academia, farmácia, cafeteria, salão de beleza, lotérica, agência dos correios e banco.

Cerca de 10 mil servidores públicos serão beneficiados, além da população em geral.

Para maior comodidade dos servidores, próximo a nova Escola, o Governo implantará o centro de atendimento ao servidor público, visando atender todas as demandas atualmente recebidas e protocoladas na Secretaria de Gestão.

Para viabilizar o projeto, a Seges realizou uma pesquisa de campo na região do Centro Político Administrativo para avaliar o potencial da região e constatou que 89% dos servidores aprovam e anseiam por espaços de compras e de serviços.

Os empreendimentos que serão viabilizados no local também foram indicados na pesquisa.