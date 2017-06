PM reforça policiamento com ‘Operação Morro da Luz Seguro’

SEGURANÇA PÚBLICA

O 1º Batalhão da Polícia Militar desencadeou neste domingo (25.06), e segue até o próximo domingo (02.0), a ‘Operação Morro da Luz Seguro’.

O principal objetivo é prevenir atos criminosos em áreas do entorno e outros locais da região central de Cuiabá.

Cerca de 25 policiais atuam em horário e pontos definidos estrategicamente pelo Comando do 1º BPM.

Durante o dia todo, especialmente nas primeiras horas da manhã e final da tarde, os policiais farão patrulhamento, abordagem e revista pessoal.

De acordo com o comandante, tenente-coronel Fábio Luiz Bastos, a prioridade é evitar crimes. Para isso, a PM aumentou a presença ostensiva de policiais. Bastos explica que com a demolição dos prédios da chamada “Ilha da Banana” muitos usuários de drogas e outros que estavam instalados no local migraram para o ‘Morro da Luz’ e áreas próximas onde estão praticando roubos, fazendo uso de drogas, furtos, sexo e danos às residências das imediações.

A operação, destaca o tenente-coronel Bastos, tem a finalidade de amenizar a situação.

Ele lembra as ações policiais apenas atenuam e controlam temporariamente e que a resolução do problema envolve ações de outros setores do serviço público.

De acordo com o oficial da PMMT, as informações sobre as ações de polícia serão encaminhadas para as secretarias Municipal de Assistência Social a Estadual de Cidades (SECID), está última coordenadora dos trabalhos de demolição da ‘Ilha da Banana’.