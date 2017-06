Suposta líder de quadrilha que estava foragida é presa pela Polícia Civil em Goiás

QUADRILHA DE ALTA FLORESTA

DA REDAÇÃO

A inteligencia da Policia Civil de Mato grosso recapturou, na manhã desta segunda-feira (26.06), A.S.S, de 28 anos

Ela é apontada como a líder de uma quadrilha que agia na cidade Alta Floresta, que é envolvida com roubos, trafico de drogas e homicídios.

A prisão aconteceu na cidade de Rio verde no estado de Goiás, local onde a suspeita mantinha uma casa supostamente de prostituição.

A suspeita foi presa no estacionamento pela núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso, a acusada será transferida para o presidio feminino da Capital mato-grossense novamente.

A acusada é considerada de alta periculosidade por estar vinculada a organizações criminosas que atuam dentro e dora dos presídios de Mato Grosso.

Ela estava presa em Cuiabá, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, e foi posta em liberdade em marco de 2017, por um erro de sistema.

A presa teve um alvará de soltura expedido pela Justiça, mas ela tinha outros mandados de prisão que impediria a sua soltura.

Vida pregressa

A criminosa é bastante conhecida pela Polícia do norte de Mato Grosso, em 2013 depois da prisão de uma quadrilha a mulher e o marido assumiram o tráfico de drogas na região de Nova Bandeirantes, onde também aterrorizavam garimpeiros.

Naquela ocasião, ela já tinha ligação com homicídios.

Em 2015 voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil de Alta Floresta, afim de acabar com a onda de crimes que estava liderando a cidade, assim resultou na prisão de 13 pessoas, incluindo menores de idade.

As investigações iniciaram após uma série de homicídios ocorridos em Alta Floresta, a Polícia conseguiu identificar alguns integrantes que atuavam na quadrilha, assim prendendo dois assaltantes em Carlinda, e dias depois levou a desarticulação do grupo criminoso.

Quando a dupla foi presa voltando para Alta Floresta aonde foram flagrados com dinheiro e arma de fogo, que em seguida iriam encontrar o restante dos integrantes do bando.

Segundo a Polícia, a quadrilha era responsável por roubo de veículos e homicídios ocorridos na cidade.

Após o roubo, as motocicletas eram vendidas em garimpos da região e em cidades do interior.

O dinheiro adquirido com a venda dos veículos era para manter as despesas da quadrilha.

Os menores eram aliciados para integrar a quadrilha e eram utilizados para prática dos assaltos e homicídios.

De acordo com as investigações, a líder do grupo A.S.S era uma pessoa de confiança de um traficante de grande porte, procurado pela Polícia.

Ela que daria a ordem para os roubos e homicídios na cidade.

Todos os integrantes da quadrilha foram presos em um acampamento, próximo a balsa da Indeco, onde estavam preparados para passar, no mínimo, dois meses.

Ao perceber a presença dos policiais, os acusados tentaram fugir, entrando na mata, mas ao perceber que estavam cercados decidiram se entregar.

Um jovem de 23 anos que estava desaparecido, foi encontrado participando das atividade da quadrilha.

Entre os crimes praticados pelo grupo, estaria um duplo homicídio, ocorrido em agosto de 2015.

As duas vítimas executadas e uma terceira que conseguiu sobreviver aos ferimentos eram primas da criminosa.

As investigações apontam que outros três homicídios, todos ocorridos no mês de agosto, foram realizados por integrantes da quadrilha.