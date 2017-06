SAÚDE EM CRISE

Aliado de primeira hora do governador Pedro Taques (PSDB), o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), é contra o Governo do Estado usar recursos de emendas parlamentares no valor de R$ 80 milhões para saldar dívidas do Estado com a área da Saúde.

Segundo o ex-gestor, esse valor não resolveria o problema das dívidas nem em um mês.

O valor das emendas é para equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá, que deve ser entregue à população ano que vem.

Mendes ainda faz uma espécie de alerta ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) para que o mesmo, caso o recurso vá para o PS de Cuiabá, faça a licitação dos equipamentos antes mesmo de ter o dinheiro na conta, previsto para outubro, para evitar atraso na burocracia.

A obra está orçada em R$ 76,9 milhões, sendo que o Estado é responsável por R$ 50 milhões, que corresponde a 65% do valor total licitado, e o Município arcará com o valor restante. A unidade contará com 315 leitos, sendo 60 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI).