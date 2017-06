Contribuintes têm até o dia 30 para quitar IPTU e alvarás de 2016

ATENÇÃO NO PRAZO

DA REDAÇÃO

Para evitar de se integrar a lista da dívida ativa, os contribuintes em débitos com o Imposto Predial e Território Urbano (IPTU) e alvarás de funcionamento vencidos em 2016 têm até a próxima sexta-feira (30.06) para quitar divida.

Os contribuintes também podem fazer o parcelamento da dívida em até 50 vezes.

Segundo o secretário Municipal de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho, a negociação deve ser feita antes do dia 30. Após esta data, a cobrança passa a ser feita por via judicial e incide valores dos honorários advocatícios, além de juros e multa.

“Depois desta data, as pessoas que não quitarem a dívida terá um aumento de 10% de juros em relação ao custo processual e mais 1% ao mês de multa”, explica o secretário.

O pagamento da primeira parcela deve ser de 10% do valor do saldo consolidado, a entrada mínima fica no valor de R$ 91.

Os atendimentos serão realizados em três postos localizados na Capital: Palácio Alencastro, Rodovia Palmiro Paes de Barros- Coxipó e na Avenida Ulisses Guimarães s/n- Lagoa Encantada.

As pessoas que tiverem o interesse para renegociar as dívidas devem comparecer nestes endereços das 8h às 17h30h. Elas devem ser o titular do imóvel ou ter procuração, além dos documentos pessoais.